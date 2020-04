John Cena pourrait rejoindre Vin Diesel dans l’univers de Bloodshot

Bloodshot, le film de Vin Diesel qui n’a pas eu le droit à une sortie au cinéma n’est pas vraiment ce que l’on qu’on pourrait qualifier de réussite. L’acteur n’est pas vraiment ce que l’on pourrait qualifier de convaincant, ni même inspirant. Mais, puisque c’est Vin Diesel et qu’il compte une base fan absolument incroyable, l’acteur devrait quand même avoir le droit à son univers cinématographique, sur le modèle de Marvel ou DC Comics. Valiant Comics et Sony vont très probablement lui offrir ce dont il rêve et le prochain acteur qui va le rejoindre est sans doute déjà connu, il s’agit de John Cena.

John Cena et la Vin Diesel Family

On le sait, Vin Diesel a rassemblé autour de lui tout un groupe d’acteurs, pour la plupart de second rang, même si Dwayne Johnson, présent dans Fast and Furious constitue une sorte d’exception. John Cena le rejoint à son tour dans la saga aux grosses voitures pour incarner son méchant frère dissimulé aux yeux de tous, comme on a pu le découvrir dans la bande-annonce.

Mais leur « bromance » pourrait bien se poursuivre dans l’univers de Valiant. En effet, c’est plus ou moins ce que John Cena lui-même a laissé entendre sur son compte Instagram. En effet, l’ancien catcheur a affiché un visuel sur lequel on peut voir un autre personnage de Valiant Comics : X-O Manowar.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, du côté des comics, c’est un barbare wisigoth, capturé par des aliens arachnides en l’an 408, à l’âge de 9 ans. Après être resté prisonnier pendant plusieurs années, il revient finalement sur Terre en 1992, grâce à la relativité.

On pourrait supposer que John Cena va donc enfiler cette armure, mais rien n’a encore été officialisé sur le sujet. A noter qu’il va aussi jouer dans The Suicide Squad de Jaames Gunn.

Et si vous pensez que le potentiel échec commercial (en partie lié au coronavirus) du film Bloodshot pourrait décourager Sony, repensez donc un peu à L’incroyable Hulk et à Marvel…