Jumanji se dévoile un peu plus dans une nouvelle bande annonce

En 2017, on avait eu le droit à un film surprenant. Sony qui nous proposait une suite du film Jumanji. Au programme, un casting rassemblant Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan et Kevin Hart. Deux ans plus tard, la partie va reprendre et autant dire que l’on a envie de voir le résultat tant cette bande annonce est réussie. La preuve en vidéo que ce Jumanji : The Next Level devrait encore une fois taper juste.

Jumanji étoffe son équipe

A la fin du dernier film, ils s’étaient pourtant de ne pas reprendre la partie. Mais ils n’ont pas le choix. Pour sauver un ami, le groupe se relance dans Jumanji pour V2 beaucoup plus élevée, plus complexe. A noter que le grand-père de Spencer et son ami sont au rendez-vous pour apporter un peu plus de variation du côté des personnages. Un aspect renforcé par le fait que les corps ne sont plus les mêmes. Bref, dans Jumanji : the next level, oubliez tout ce que vous savez jusque-là !

La jungle qui occupait tout l’espace du dernier film se décline désormais en déserts arides mais aussi en montagnes enneigées. Des variations au niveau des décors mais aussi des personnages. En effet, on trouve désormais le duo Danny DeVito et Danny Glover en plus pour apport la réplique. Au programme, toujours de l’humour et de l’action dans des décors qui sont très bien choisis. On ne manquera pas non plus une course-poursuite avec des autruches qui s’annonce déjà mémorable.

Comme dans le précédent opus, c’est Jade Kasdan qui est aux manettes. Sortie dans les salles le 4 décembre 2019. D’ici là, on a presque envie de ressortir le tableau de jeu pour se lancer dans une nouvelle partie. Le premier opus avait rapporté 962 millions de dollars. Record à battre.