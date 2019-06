Jurassic World 3 va t-il réunir les premiers acteurs de Jurassic Park ?

Sorti le 20 octobre 1993 dans les salles obscures en France, Jurassic Park est une saga que l’on ne présente plus. La première trilogie fut un énorme succès au cours des années 1990 mettant en scène des acteurs qui vont incarner des personnages mythiques comme Ellie Sattler (Laura Dern), le professeur et spécialiste Alan Grant (Sam Neill) et bien sûr le théoricien Ian Malcolm (Jeff Goldblum) avec sa théorie du chaos. Et bien, tout porte à croire que les trois personnages seront de retour dans Jurassic World 3 ! Et c’est une information que nous devons à l’actrice Bryce Dallas Howard qui incarne Claire Dearing dans la trilogie Jurassic World aux côtés de Chris Pratt.

C’est lors d’une interview récemment accordée à MTV News, que l’actrice Bryce Dallas Howard qui incarne Claire Dearing dans la trilogie Jurassic World a confirmée l’information. Les trois acteurs de la trilogie originale seront de retour pour le troisième volet de la trilogie Jurassic World !

Will the original #JurassicPark characters come back to help in #JurassicWorld3? If only @BryceDHoward could kind of, maybe, sort of comment on it 😉 pic.twitter.com/ad0ST4ENmt

— MTV NEWS (@MTVNEWS) 1 juin 2019