Stockez vous données hors des GAFAM avec kDrive de Infomaniak

Suite à l’annonce de l’arrivée de la solution My kSuite de Infomaniak, nous avons voulu tester l’ensemble (avec kDrive) afin de voir ce que pouvait apporter de telles solutions à une PME. La promesse est belle : la création d’un espace collaboratif personnalisé aux couleurs de votre entreprise, le tout en un rien de temps.

Ce qui va vous permettre de partager vos fichiers afin de travailler à plusieurs dessus, de planifier des rendez-vous, ou encore d’organiser des réunions et des visioconférences. Le tout sur un seul et même espace.

Tester gratuitement pendant 30j

Une transparence totale qui dénote par rapport aux entreprises américaines

Comme vous le savez, la plupart des solutions de stockage en ligne sont proposées par des sociétés américaines (les GAFAM). Avec le contexte actuel, les questions du respect de la vie privée et de la souveraineté du Cloud reviennent énormément. Ce qui pousse d’ailleurs de plus en plus d’entreprises, d’indépendants, ainsi que de particuliers, à rapatrier leurs données pour un meilleur contrôle.

Infomaniak se démarque à ce niveau puisque ses engagements sont contraires à l’opacité qu’on peut retrouver chez Google, Microsoft, Amazon et d’autres géants du web. L’entreprise prône la transparence totale et respecte totalement les recommandations du RGPD. L’ensemble des données et des outils sont hébergés et développés en Suisse.

Sur le site web de Infomaniak vous retrouverez le détail de la politique de confidentialité appliquée à vos données. Tout y est expliqué clairement et rien ne vous est caché.

kDrive : qu’offre la solution Cloud de Infomaniak ?

Avant de vous parler de la solution collaborative de Infomaniak ouverte aux PME (My kSuite), nous allons nous arrêter un instant sur la solution phare de cet hébergeur : kDrive. Elle est proposée à un prix plus qu’avantageux puisque disponible à partir de 4,99€ HT / mois (pour les particuliers) et 10,00€ HT / mois (pour les équipes/entreprises de 6 personnes).

Que vous ayez besoin d’une solution personnelle ou d’entreprise, vous devriez trouver chaussure à votre pied :

Infomaniak propose effectivement des plans Solo, Team, et Pro. Plus vous allez monter en gamme, plus vous pourrez avoir d’utilisateurs, et surtout d’espace de stockage.

Hormis pour l’offre « Solo », l’ensemble reste bien évidemment flexible puisqu’il est possible d’étendre votre espace de stockage à tout moment.

Pour l’avoir testé, kDrive est compatible avec l’ensemble des documents de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint). Vous allez d’ailleurs avoir la possibilité de travailler à plusieurs sur ces derniers, le tout en temps réel.

Il sera aussi très facile de gérer les utilisateurs de l’espace de stockage d’entreprise. Que ce soit dans le cas d’une arrivée, d’un départ, ou encore au niveau de ce que chacun est à même de consulter côté dossiers/fichiers.

Que dire d’autre si ce n’est que kDrive évolue constamment afin de s’imposer comme une référence dans le domaine.

Nous avons eu vent d’une refonte complète des applications mobiles et bureau, ainsi que de l’ajout d’un chiffrement de dossiers avec sa propre clé (un système de coffre fort donc). On suivra ces évolutions de très près.

My kSuite pour booster le travail collaboratif au sein de votre PME

Après l’annonce le 20 octobre dernier de l’arrivée de My kSuite, nous avons eu l’occasion de mettre la main sur la solution d’Infomaniak.

Pour faire simple, My kSuite va vous permettre de posséder un écosystème complet d’outils de travail et de coordination, le tout estampillé au nom de votre entreprise.

En quelques clics à peine vous allez être en mesure de lier votre nom de domaine et votre image de marque à votre espace de travail collaboratif, votre système de stockage d’entreprise, ou encore votre solution de visioconférence.

Vous n’avez qu’à spécifier vos besoins aux équipes techniques de Infomaniak, et ils vont se charger du reste.

Terminé les opérations techniques coûteuses et les infrastructures compliquées à maintenir. Avec My kSuite, n’importe quelle PME va pouvoir passer au niveau supérieur. Gestion des données et des outils par une seule et même entité, augmentation de la productivité grâce à une centralisation des outils, ou encore diminution de la charge liée à la maintenance IT, vous allez forcément vous y retrouver.

My kSuite est disponible dès lors que vous êtes client chez Infomaniak et supporte déjà les solutions kDrive (stockage Cloud), kMeet (solution de visioconférence gratuite et sécurisée), Mail, Contacts.

Pour vous rendre compte par vous même de ce qu’il va être possible de faire avec My kSuite de Infomaniak, un essai gratuit de 100 jours est proposé actuellement.

Par la suite, la solution vous sera facturée au prix de 50€ /an, ce qui est plus que raisonnable.

Essayer ksuite gratuitement pendant 100J

Présentation de l’entreprise Infomaniak

Infomaniak est une entreprise 100% suisse qui compte pas moins de 150 collaborateurs. L’entreprise ainsi que ses datacenters sont localisés là bas.

C’est l’un des hébergeurs leader en Europe. Malgré cela, l’entreprise reste indépendante, n’est pas cotée en bourse et appartient exclusivement à ses fondateurs et employés. On est donc loin des schémas suivis par les GAFAM, ce qui est une bonne chose.

L’hébergeur a aussi mis en place une démarche écologique significative. Quand on sait à quel point les datacenters ont un impact négatif sur l’environnement, on ne peut que le féliciter.

Pour répondre à ces enjeux, Infomaniak s’engage à compenser à 200% l’ensemble des émissions de CO2, et à utiliser exclusivement de l’énergie renouvelable certifiée. Si tout cela vous a convaincu d’essayer les solution kDrive et My kSuite, n’hésitez pas à faire usage des essais respectifs de 30 et 100 jours qui sont proposés par Infomaniak.

Essayer ksuite et kdrive