Keybordio, la campagne Kickstarter qui ne s’est pas moquée des backers

Une campagne de crowdfunding très réussie

En général, quand on parle d’une campagne de financement participatif, il peut y avoir deux raisons. La première ? C’est un immense succès et elle fait un buzz incroyable. Dans ce registre la liste est longue et les plateformes comme Kickstarter n’hésitent pas à s’en glorifier. Dans d’autres cas, il peut s’agir de projets vraiment absurdes qui ne verront jamais le jour. Dans l’entre deux ? Ces projets qui ne s’en sortent pas trop mal mais ont des problèmes et les produits qui ne sont jamais envoyés aux backers (supporters).

Keybordio est passé un peu par toutes les catégories. Ils ont réussi à lever 650.000 dollars. Une somme plus qu’honnête pour ce clavier insolite en deux pièces qui vous permet de customiser votre installation. Un joli buzz qui a failli mal terminer, car l’entreprise s’est ensuite faite voler 100.000 dollars pendant la phase de production. Un problème qui aurait pu être fatal à beaucoup de jeunes start-ups.

Keybordio volé mais toujours là

En effet, les responsables de Keybordio se sont faits escroquer par la responsable de la fabrication en Chine qui a détourné l’argent. Une action légale pourrait désormais être lancée même si l’entreprise n’est plus en danger d’un point de vue économique. L’affaire devrait en tout cas servir de leçon et le chef de l’entreprise derrière Keybordio donne plusieurs conseils utiles pour ceux qui veulent produire en Chine, notamment de s’assurer de la présence des sceaux certifiant que la facture a bien été payée.

Les livraisons devaient normalement avoir lieu en 2016 selon la promesse initiale, mais elles ont finalement été bouclées cette année et l’entreprise a d’ailleurs réussi à en envoyer d’autres. Des milliers de clients auraient déjà été livrés.

Reste à voir si les utilisateurs seront désormais satisfaits du produit final. L’entreprise ne cache pas qu’un certain temps d’adaptation est nécessaire mais le résultat en vaudrait la peine, ce serait comme jouer d’un instrument de musique. Les premiers retours semblent en tout cas enthousiastes.

Kickstarter