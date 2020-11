Keynote Apple « One More Thing » : suivez les annonces en direct

Cette fin d’année est particulièrement chargée pour Apple avec ce troisième Keynote en trois mois. Après un événement dédié aux Apple Watch, services et iPad à la rentrée, nous avons pu découvrir les nouveaux iPhone 12 le mois dernier. Aujourd’hui place au Mac, et l’événement du soir s’annonce majeur pour Apple.

Comment suivre le Keynote Apple en direct ?

Ce Keynote Apple dédié aux puces Apple Silicon a lieu ce 10 novembre à 19h00 heure française. Comme c’est le cas depuis le début de la pandémie, ce Keynote Apple est préenregistré, il ne sera donc pas à proprement parler en direct. Pour suivre le Keynote Apple, vous avez le choix. Vous pouvez vous rendre sur le site d’Apple, sur l’application dédiée sur l’Apple TV, mais les deux solutions les plus simples sont la vidéo YouTube ci-dessous, mais surtout le live de nos équipes, en texte et en français.

Qu’attendre du Keynote Apple « One More Thing » ?

Le choix du slogan iconique « One More Thing » par Apple n’a rien n’anecdotique : ce Keynote du 10 novembre va marquer un tournant dans l’histoire du géant. Voici les différentes annonces auxquelles on s’attend ce soir.

Les puces Apple Silicon

Alors que ce changement majeur a déjà été évoqué dans un Keynote précédent, Apple va dévoiler ce soir son plan pour l’arrivée des Mac tournant sur les puces de la marque. Lors du Keynote de juin 2020, la marque avait évoqué l’arrivée du premier modèle de Mac ARM avant la fin d’année.

C’est un changement majeur chez Apple, une première depuis la transition (douloureuse) des processeurs PowerPC aux processeurs Intel il y a 15 ans. En produisant son propre processeur Apple va maîtriser encore un peu plus l’intégration logicielle avec le matériel, et les progrès réalisés ces dernières années sur les puces Ax des iPhone et iPad semblent vont aboutir à une version pour Mac.

Reste maintenant à tout connaître de l’architecture de ces processeurs nouvelles génération, qui seront au coeur de ce Keynote.

Les premiers Mac ARM seront-ils les MacBook Pro 13″ et MacBook Air ?

Selon les dernières rumeurs, le premier MacBook Pro ARM devrait être présenté ce soir, tout comme une version dédiée du MacBook Air. Si les changements esthétiques ne devaient pas être de la partie (les rumeurs annoncent un MacBook Pro 14″ depuis plusieurs mois).

L’intégration d’une puce maison de la part d’Apple permettra une meilleure intégration, et des gains sur des points clés d’un laptop, comme l’autonomie. Dans tous les cas, nous saurons tout grâce à ce Keynote Apple du 10 novembre 2020. Quelques rumeurs portent sur un nouveau MacBook Pro 16 pouces, et un hypothétique retour d’un MacBook 12 pouces ARM, avec une autonomie monstre. Les iMac et Mac Mini seront-ils évoqués ? Réponse ce soir.

macOS 11 Big Sur

C’est une certitude, Apple devrait annoncer ce soir le lancement officiel de macOS Big Sur après plusieurs mois de bêta. C’est la seule mise à jour logicielle présentée lors du Keynote de juin qui n’a pas encore été déployée. C’est aussi celle qui présente le plus grand nombre d’instabilités en bêta.

L’arrivée de Big Sur prépare la transition vers les puces ARM, et arbore surtout un tout nouveau design, qui se rapproche de plus en plus de l’expérience iOS chez Apple. macOS Big Sur apporte beaucoup de changement, dont vous pouvez trouver la liste complète ici.

Et vous qu’attendez-vous de ce Keynote Apple du soir ? Les Mac ARM seront-ils une vraie révolution ? N’hésitez pas à donner votre avis en commentaire.

Article en cours de développement.