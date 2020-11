Le 10 novembre, Apple débutera une transition qui durera deux ans

Quelques heures seulement après l’annonce d’un nouveau keynote le 10 novembre prochain, Apple voit s’évaporer l’effet de surprise de l’annonce de ses nouveaux MacBook. Les rumeurs ont pris le dessus depuis des mois, et la marque elle-même avait déjà abordé le sujet lors de la WWDC au mois de juin.

Maintenant, une information partagée par Bloomberg indique que les fournisseurs d’Apple ont augmenté leur cadence de production pour trois modèles différents de Mac. Il pourrait s’agir des modèles attendus lors du prochain événement.

Sans plus attendre, les modèles mentionnés sont les suivants :

MacBook Pro 13 pouces

MacBook Pro 16 pouces

MacBook Air 13 pouces

L’agence précise que des sources familières à Apple et ses fournisseurs ont pu confirmer l’information. Il s’agirait donc ici des trois premiers Mac à se voir mis à jour avec la très attendue puce « maison », sous l’architecture ARM, et connue sous le nom marketing d’ « Apple Silicon ».

Les sources ajoutent que peu de changements notables sont attendus sur la conception des ordinateurs, si ce n’est donc le processeur. On attend en revanche qu’il soit plus économe que les anciens composants fabriqués par Intel. Et la présentation des nouveaux Mac sera suivie très certainement par la publication de la nouvelle génération du système d’exploitation, macOS 11.

2 ans pour (tout) changer

Cette année, mis à part l’arrivée de la 5G sur les différents iPhone 12 et iPhone 12 Pro, Apple suit un calendrier très important en traversant une période historique pour ses ordinateurs. Le retrait progressif des puces Intel marque la fin d’un partenariat de 15 ans, et l’éloignement d’un fournisseur qui avait très clairement permis à Apple de s’en sortir face aux autres PC entre 2005 et 2010. Comme l’avait annoncé Apple, la phase de transition prendra au maximum deux années.

Lors de la publication des résultats de la marque au quatrième trimestre fiscal, Apple a précisé que la vente de ses Mac avait représenté un total de 9 milliards de dollars de chiffre d’affaires, sur un total de 64,7 millions. Sa part de marché n’est pourtant que de 10 %, ce qui en montre l’intérêt gigantesque – encore en 2020 – pour les ordinateurs.

Et pour les clients ?

En s’écartant maintenant du point de vue stratégique d’Apple, quels changements seront à appréhender pour les clients ? En duo avec macOS 11, la nouvelle puce Apple Silicon tournera définitivement le Mac dans l’écosystème Apple. Autrement dit, son intégration avec les iPhone et iPad sera certainement optimale. Derrière l’Apple Silicon, il n’y a rien d’autre qu’une puce A14, comme celle équipant les nouveaux iPhone 12 et iPhone 12 Pro 5G, et le nouvel iPad Air.

Du poins de vue des applications, de l’App Store et des possibilités de développement pour les éditeurs, la conception propre à Apple pour les processeurs de ses Mac marquera un gros changement. Le pari sera sur les performances et l’autonomie. Mais comme Apple l’a toujours enseigné dans le monde de la tech : un ensemble de composants imaginés pour fonctionner ensemble est bien plus efficace.