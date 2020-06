KFC se moque de la PS5 et de la Xbox Series X en imaginant une (fausse) console

Si Sony a officiellement présenté le design de la PlayStation 5 il y a quelques jours, la chaîne de restauration KFC s’est amusée à troller la marque japonaise ainsi que Microsoft et sa future console Xbox Series X.

Il y a quelques jours, KFC a dévoilé le teaser de présentation d’une nouvelle console de jeux de son cru. Sobrement baptisée la KFConsole, celle-ci a tout d’une machine puissante, si bien qu’elle se dote du cross-play en plus de proposer du 4K à 120 fps.

De plus, elle embarque une chicken chamber, évidemment présentée comme bien plus efficace qu’une simple vapor chamber —le tout en permettant une référence bien placée à ses célèbres buckets de poulets frits. De quoi jouer à ses jeux vidéo préférés en faisant griller son poulet directement sur l’appareil, en somme.

The future of gaming is here.

Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger pic.twitter.com/ssUrX41Ab1

— KFC Gaming (@kfcgaming) June 12, 2020