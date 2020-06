Sony dévoile le design de la PlayStation 5 et de la PS5 Digitale Edition

Ce soir, c’était le grand événement, après de nombreux mois d’attente, Sony prenait enfin la parole pour dévoiler les premiers jeux PlayStation 5, mais aussi, et surtout le design de la console. Du moins, des consoles, car oui, il y aura deux modèles au lancement de cette dernière. Si vous souhaitez découvrir toutes les annonces de cette nuit, le gros récapitulatif est disponible ici avec tous les trailers en 4K.

La PlayStation 5 arrive fin 2020

Après une sympathique conférence d’une heure, Sony clôture le spectacle avec le reveal du design de la PlayStation 5. C’est la fin du suspense, la console est bien noire et blanche comme la fameuse DualSense qui fut dévoilée en avril 2020. La petite surprise ? C’est qu’il n’y aura pas une, mais deux consoles PS5 au lancement.

Prévue pour la fin d’année 2020, la PS5 se dévoile dans deux élégantes robes blanches futuristes avec un corps noir au centre de ces dernières. Une console qui est directement inspirée de la manette DualSense. Le petit plus ? Un éclairage bleu sur les côtés de la console qui rendent le tout très classe. La console peut être positionnée debout (à la verticale) ou couchée (à l’horizontale).

La console sera également disponible en… deux exemplaires ! Alors que depuis de nombreuses années les rumeurs annoncent deux consoles Xbox pour la nouvelle génération, c’est finalement Sony qui surprend tout le monde avec deux consoles. Pour le moment, aucune différence au niveau de la puissance. Cependant, la seconde console sera une édition « Digitale ». Une version sans lecteur de disque Ultra HD 4K qui disposera logiquement d’un prix moins élevé. Il est très curieux de voir Sony se diriger vers cette stratégie. Est-ce que la firme est en train de se diriger vers une solution alternative au Xbox Game Pass pour proposer un système d’abonnement très avantageux pour mettre en avant les jeux en dématérialisés ? Affaire à suivre.

Des accessoires au lancement de la PS5

Sony prévoit également de lancer plusieurs accessoires pour accompagner le lancement de sa console. On commence par un « charge » manette qui permettra de recharger deux DualSense en même temps.

Le son sur PS5 sera d’après Sony quelque chose d’assez incroyable. Alors, en toute logique, un casque Pulse 3D sera aussi proposé au moment de la sortie de la console. Un casque très élégant qui reprend le design de la console et de la manette.

Sony l’a déjà annoncé, les accessoires PS4 seront rétrocompatibles sur PS5. Ainsi, le casque PlayStation VR sera compatible. Et même si la PS Camera devrait l’être, Sony proposera une nouvelle version de cette dernière là encore dans la lignée de la console et de la manette. Design épuré et élégant noir et blanc. Le PSVR 2 adoptera-t-il lui aussi ce design ?

Enfin, une télécommande sera également disponible au lancement de la console. Cela semble indiquer que la PS5 sera très orientée vers les services et les applications de streaming. Pour le moment, Sony n’a pas détaillé les caractéristiques de cet accessoire.

De nouvelles informations devraient être dévoilées dans les prochaines semaines autour de la PS5 et de son univers, mais également autour de ses jeux. La console est toujours prévue pour la fin d’année 2020.