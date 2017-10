Encore une fois ! Le retour de la série Veronica Mars avec Kristen Bell est un rêve des fans depuis longtemps. Mais cette fois-ci, c’est l’actrice qui annonce sa détermination. Le projet verra bien le jour… Il ne reste plus qu’à prendre son mal en patience !

Une série, un film et bientôt une suite à la série ? C’est en tout cas ce que laisse entendre Kristen Bell, l’actrice qui incarne Veronica Mars dans la série. On vous explique tout !

Déjà un film pour relancer Veronica Mars en 2014

La saga Veronica Mars n’en finira-t-elle donc jamais ? Après la série diffuse aux USA de 2004 à 2007, un film avait déjà vu le jour en 2014. Financé grâce aux fans sur la plateforme Kickstarter, il avait démontré l’attachement des fans à ce show emblématique.

L’histoire pourrait bien continuer à en croire Kristen Bell, qui incarne l’actrice principale dans la série. Ryan Hansen, un second rôle de la série, qui organisait un chat avec ses fans pour promouvoir son nouveau projet, l’a interrogée sur le sujet. Sa réponse est sans équivoque : « Rob et moi parlons constamment du moment où l’on pourra le refaire. Ça nous tiens à cœur et on s’y engage ! ».

Une série qui pourrait mettre du temps à arriver

Seul bémol, le film n’avait pas réussi à trouver son public. De quoi décider à opter pour la série de nouveau comme l’explique Kristen Bell. « Rob Thomas et moi nous envoyons des mails à ce sujet tous les deux mois ou presque. Et je pense, tout en imaginant que Rob sera d’accord avec moi, que 1) nous ne demanderons plus aux fans de payer, et 2) le format fonctionne mieux de manière épisodique. »

Ne vous attendez toutefois pas à voir débarquer le reboot de la série Veronica Mars très vite. En effet, l’actrice est aujourd’hui sur le tournage de la série The Good Place et considère qu’elle ne pourrait pas faire deux séries correctement en même temps. Pour réussir à y arriver, il faudra surtout que l’ensemble du casting soit au rendez-vous. Outre Kristen Bell, parmi les acteurs principaux de la série on trouvait Percy Daggs III, Jason Dohring, Enrico Colantoni ou encore Francis Capra.