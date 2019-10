La belle idylle entre Facebook et PlayStation dans la tourmente !

Après plusieurs années d’amour et de partage, la relation entre Sony et sa PlayStation 4, ainsi que Facebook vient brutalement de s’achever. En effet, c’est dans un ticket dédié sur sa partie « support » que Sony Interactive Entertainment vient d’annoncer la fin de la fonctionnalité permettant de partager nos exploits sur Facebook. Cependant, il semblerait que cette situation soit temporaire en attendant la négociation d’un nouveau contrat entre le réseau social et la firme nippone !

Facebook et PlayStation, quel est le problème ?

Le problème est que depuis cette nuit, il n’est plus possible de lier votre compte PlayStation à Facebook. De ce fait, il n’est plus possible de partager des images, des extraits de gameplay ou bien encore l’obtention de vos trophées pour pouvoir frimer devant vos amis. Sony apporte un début d’explication sur son site officiel.

Les fonctionnalités de partage de la PlayStation 4 resteront les mêmes, sauf que Facebook ne sera plus proposé comme destination pour partager des captures d’écran, des vidéos, de la musique, des détails sur les trophées ou des liens vers des émissions de jeu.

Autrement dit, Facebook devient clairement inutile sur PS4. Vos photos de profil Facebook n’apparaîtront bientôt plus sur votre compte PSN, il faudra alors passer par la PlayStation App pour l’ajouter de nouveau. Mais il semblerait que cette situation soit différente à en croire Facebook.

PlayStation et Facebook : Une crise passagère ?

De son côté, Facebook semble attaché à cette fonctionnalité et la firme de Mark Zuckerberg a d’ores et déjà réagi par le biais d’un représentant. Apparemment, cette situation serait temporaire dans l’attente d’un nouvel accord entre le géant américain et le géant japonais.

Nous travaillons avec Sony pour finaliser un nouveau contrat visant à améliorer l’intégration de Facebook sur PlayStation. Nous espérons pouvoir faire revenir ces fonctionnalités aussi vite que possible.

Alors, est-ce que les fonctionnalités reviendront dans les prochains jours ? Les prochaines semaines ou les prochains mois ? Et bien apparemment, personne ne le sait vraiment aujourd’hui. Du côté de PlayStation, cela semble définitif, Facebook ne fait plus partie des options. Alors que du côté du réseau social, tout cela est temporaire. Une situation bien étrange que nous allons surveiller et nous ne manquerons pas de vous tenir informé !