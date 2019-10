La connexion sans fil à Android Auto débarque sur Samsung

Le système d’affichage de l’interface des smartphones Android sur le tableau de bord des voitures s’appelle Android Auto. Depuis 2014, le système est principalement le même que ce que propose Apple avec Car Play, mais peut d’ores et déjà aujourd’hui annoncer qu’il sera certainement utilisé sur plus de 100 millions de voitures dans le monde, dès 2020. Depuis cet été, son interface a d’ailleurs connu une grosse mise à jour.

Seulement, le système n’est pas à la page en termes de connectique « wireless » (sans fil). Ayant pris du retard face à la marque à la pomme, Android Auto est disponible sans connexion par port USB uniquement depuis ce début d’année. Et malheureusement, seule la gamme de téléphones Google Pixels en été compatibles.

Android Auto en mode sans fil sur certains modèles Samsung

Cette exclusivité aux smartphones Google était loin de faire partie des plans des développeurs d’Android Auto, qui avait bien promis en février 2019 que le mode de connexion sans fil pourrait se faire sur tous les smartphones Android mis à jour en 9.0 Pie ou plus récent.

Finalement, ce n’est qu’en ce mois d’octobre qu’un premier élargissement a été réalisé. Mais là aussi, seuls quelques modèles de smartphones de la firme sud-coréenne Samsung en seront compatibles. Il s’agira des Galaxy S8/S8+, S9/S9+, et S10/S10+, ainsi que des derniers Note 8, Note 9, Note 10 et Note 10+. Pour que la compatibilité se déroule sans problème, il faudra que l’application Android Auto soit elle aussi mise à jour, dans sa version 4.7.

Un mode sans fil aux équipements encore limités

Comparativement aux recharges sans fil de plus en plus démocratisé dans les nouveaux modèles de voiture, la connexion sans fil vers l’écran d’infodivertissement du tableau de bord est encore rarement disponible. Les constructeurs automobiles sont encore peu nombreux à mettre au point la technologie pour connecter les smartphones. BMW propose la fonctionnalité, mais la plupart des autres firmes préfèrent privilégier les connexions Bluetooth plutôt que le Wifi (Direct).

Pour pouvoir retrouver son interface Android sur le tableau de bord sans sortir son téléphone de la poche, il faudra donc mettre la main à la poche. Aujourd’hui, des marques telles que JVC et Kenwood proposent des modèles d’autoradio à écran compatibles. Wireless. 7 modèles furent présentés lors du dernier CES de Las Vegas. Mais ces équipements sont chers. Les modèles le KW-M855BW et KW-V950BW coûtent respectivement 500 et 600 $.