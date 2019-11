La Fnac donne le coup d’envoi de son Black Friday : 5 bons plans à ne pas rater

La Fnac propose ses premiers bons plans pour le Black Friday en ce lundi. Si vous cherchez un nouveau laptop, un nouveau smartphone, ou n’importe quel produit tech, le marchand lance des ventes flash et réductions très agressives. Cet article est là pour vous aider à dénicher la perle rare, parmi la multitude d’offres Black Friday sur Fnac.com.

Fnac : les offres immanquables du Black Friday

Comme d’habitude, notre liste est mise à jour en fonction des arrivées, et ruptures de stock. Certains produits dont les réductions peuvent s’élever à plusieurs centaines d’euros sont susceptibles de voir leurs stocks s’écouler très vite.

Black Friday Fnac : les offres immanquables

Dernière mise à jour : lundi 25 novembre, 8h30

Sur Fnac, il y a plusieurs types d’offres pendant ce genre d’événement. D’un côté on a les bons plans accessibles à tous, qui prennent la forme de réduction immédiate ou dans des packs de produits. De l’autre on a les offres spéciales pour les adhérents. Les possesseurs de la carte Fnac on droit (comme pendant toute l’année) à des prix exclusifs, mais aussi des coupons du type 10€ offerts pour 100€ d’achat.

Pour Black Friday chez Fnac, tout le monde est servi, et le nombre de produits bénéficiant de belle réduction est conséquent.

Les cartes Fnac et Fnac+ multiplient les avantages

Que ce soit pendant le Black Friday ou tout au long de l’année, devenir adhérent Fnac offre de réels avantages. La carte Fnac propose des ventes privées jusqu’à -40% sur une sélection de produits et l’accès aux week-ends adhérents, qui vous permettent de bénéficier de 10€ offerts dès 100€ d’achat. Certaines catégories comme les livres bénéficient aussi de 5% de réduction immédiate, et les spectacles sont aussi proposés à des tarifs préférentiels.

Si vous voulez encore plus d’avantages, la carte Fnac+ permet la livraison gratuite et illimitée en 1 jour et l’accès à une caisse prioritaire en magasin. Pour connaître tous les avantages des cartes Fnac et Fnac+, c’est ici que ça se passe.

Cumuler les bons plans et réductions du Black Friday avec une carte Fnac permet de faire de très grosses économies sur des produits onéreux comme les MacBook Pro, les iPad ou les télévisions.