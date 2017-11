La Fox lance sa campagne média pour contrer Netflix

Fox Play, nouveau venu dans le monde impitoyable des services de vidéo à la demande, est disponible via les offres Canal.

« Bienvenue dans un monde nouveau où les meilleurs personnages, les meilleures histoires, les meilleures séries sont disponibles à la demande dans leur intégralité… où vous voulez, quand vous voulez ». Et oui, avec Fox Play, il est désormais possible de regarder toutes vos séries préférées à tout moment.

La Fox en campagne

Notamment réputée pour ses séries X-Files, 24, Bones, Futurama, Minority Report ou The Grinder, la Fox a donc lancé son offre de VOD sensée concurrencer Netflix. Afin d’accompagner un lancement survenu le 7 novembre, un dispositif média 100% vidéo a été mis en place à la télévision et sur le web. La communication met à l’honneur les personnages les plus emblématiques des séries de la nouvelle chaînes dans un spot de 10 et 20 secondes. La campagne média est visible sur les chaînes nationale C8, NRJ12, HDI, W9 et sur les plateformes de replay TV de TF1 et M6.

Du côté des réseaux sociaux, le groupe communique via ses propres comptes Facebook, Twitter et YouTube.

Une nouvelle offre de séries à la demande

Le concept de Fox Play est très simple : vous disposez d’un accès illimité aux séries dont la production et la distribution sont assurées par 20th Century Fox et qui sont proposées en VO et en VF. La fonctionné « lecture hors connexion » vous permet d’avoir accès à vos programmes sans connexion internet.

Accessible avec les offres Canal

Cette offre Fox Play s’adresse aux abonnés Canal+, que ce soit avec le Canal à la demande, le Start by Canal ou le pack ciné séries de Canal. Les abonnés Canal+ auront donc accès gratuitement accès au vaste catalogue de la 20th Century Fox et pourront profiter tous les mois de l’ajout de nouvelles séries au catalogue.

Pour Canal+, cette offre fait partie de sa stratégie marketing d’acquisition de nouveaux abonnés.

Voici la liste des séries disponibles actuellement sur le service :

X-Files (Saisons 1 à 10)

Outcast (Saison 1)

Da Vinci’s Demon (Saisons 1 & 2)

Baskets (Saison 1)

Bones (Saisons 1 à 11)

Empire (Saisons 1 & 2)

Graceland (Saisons 1 à 3)

American Dad! (Saisons 1 à 7)

Les Griffin (Saisons 1 à 6)

Futurama (Saisons 1 à 10)

24h Chrono (Saisons 1 à9)

Glee (Saisons 1 à 6)

Minority Report (Saison 1)

The Grinder (Saison 1)

Bordertown (Saison 1)

Salem (Saison 1)

Bob’s Burgers (Saisons 1 à 6)

How I met Your Mother (Saisons 1 à 9)