La gamme OPPO Find X2 est disponible chez Boulanger

OPPO a frappé très fort avec le lancement du Find X2 Pro, certainement le meilleur smartphone Android du moment. Juste après, la marque a enfoncé le clou en présentant deux modèles plus abordables, les Find X2 Neo et Lite. Chacun de ses trois modèles se place comme une référence dans sa catégorie, et ils sont tous vendus chez Boulanger :

OPPO, nouvel acteur du segment premium

Après une arrivée en France remarquée il y a plusieurs années, la gamme Find X2 renforce une position de plus en plus solide sur le marché du smartphone. Testé par nos soins, le OPPO Find X2 Pro a reçu l’une des meilleures notes des smartphones en 2020, avec 9,3 sur 10. Vendu 1199€, il est le smartphone haut de gamme par excellence.

Ses caractéristiques techniques ne trompent pas avec un superbe écran AMOLED de 6,7 pouces, le SoC Qualcomm Snapdragon 865 (le plus puissant sur Android) et 12 Go de RAM. Ajoutez à cela 512 Go de stockage, et un triple capteur arrière reconnu pour sa qualité, et vous avez un smartphone qui coche toutes les cases de ce que l’on attend d’un haut de gamme en 2020.

Mais OPPO ne veut pas seulement conquérir le segment premium et propose deux autres modèles tout aussi intéressants. Le OPPO Find X2 Neo, vendu 699€ ne manque pas non plus de qualité. Design élégant, interface léchée, bonne autonomie, système de recharge très rapide et écran réussi. Ajoutons à cela une très bonne qualité photo et on obtient l’un des smartphones les plus complets de sa catégorie.

Pour les budgets plus serrés, OPPO propose le Find X2 Lite. Vendu 449€, il est le smartphone le plus compact des trois avec son écran de 6,4 pouces. Il utilise le même processeur que le Find X2 Neo, à savoir le Qualcomm Snapdragon 765 5G, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il est un choix idéal si vous cherchez un smartphone à moins de 500€.

Point fort des trois modèles, ils sont tous compatibles 5G, vous serez donc prêts pour l’arrivée de la technologie en France.

Pourquoi commander chez Boulanger

L’une des forces de Boulanger, c’est son réseau de magasin dans toute la France. Commander sur le site web vous permet donc de réserver le produit, et de le retirer en magasin sous une heure. Pas besoin donc de vous déplacer pour rien.

Si vous n’avez pas de magasin à proximité, la livraison est offerte pour toute commande d’un des modèles OPPO présentés dans cet article. Vous bénéficiez également de 15 jours de délai de rétractation pour retourner le téléphone si vous n’êtes pas satisfait. Si vous hésitez par exemple entre le OPPO Find X2 Pro et le Neo, cela peut être très utile.

