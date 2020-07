La NBA va utiliser Microsoft Teams pour afficher un public virtuel durant les matchs

La pandémie a rendu les outils de visioconférence extrêmement populaires. Et Microsoft Teams fait partie de ceux dont le nombre d’utilisateurs a connu une forte augmentation. Alors que cet outil a été conçu, à l’origine, pour les réunions en entreprise, celui-ci a vu arriver de nouveaux usages, comme des réunions de famille, des cours en ligne, ou encore des fêtes virtuelles. Et bientôt, Teams sera également utilisé par la NBA pour afficher un public virtuel durant les matchs à huis clos.

Les matchs reprendront le 30 juillet, mais sans public. Néanmoins, grâce au partenariat stratégique entre Microsoft et la NBA, 300 fans seront présents virtuellement pour soutenir les joueurs. Comme le rapporte le site Engadget, la NBA va utiliser la nouvelle fonctionnalité appelée Together Mode de Microsoft Teams pour afficher ces fans sur des écrans LED de plus de 5 mètres de hauteur disposés autour du terrain.

Un public virtuel pour recréer l’ambiance ?

« Cette nouvelle expérience, la première à être mise en ligne à la suite de l’alliance stratégique de la NBA avec Microsoft, donne aux fans participants le sentiment de s’asseoir les uns à côté des autres lors d’un match en direct sans quitter le confort et la sécurité de leur maison, tandis que les joueurs font l’expérience de leur énergie et le soutien sur place », peut-on lire dans un communiqué de presse de la NBA.

La fonctionnalité Together Mode de Microsoft Teams a été lancée ce mois de juillet. Elle utilise une intelligence artificielle pour retirer les fonds des utilisateurs et placer ceux-ci sur des environnements virtuels. Cette fonctionnalité permet par exemple d’afficher les participants à une conférence dans une salle virtuelle au lieu de l’affichage en grille traditionnel pour les visioconférences.

« Le mode Together est une nouvelle expérience de réunion dans Teams qui utilise la technologie de segmentation IA pour placer numériquement les participants dans un arrière-plan partagé, ce qui donne l’impression que vous êtes assis dans la même pièce que tout le monde dans la réunion ou la classe. Le mode Together rend les réunions plus attrayantes en vous aidant à vous concentrer sur les visages et le langage corporel des autres et en facilitant la détection des signaux non verbaux qui sont si importants pour l’interaction humaine », avait expliqué Jared Spataro, Corporate Vice President.

Ce nouveau mode pourrait aider Microsoft Teams à se démarquer des services concurrents comme Zoom, Google Meet, ou encore Messenger Rooms.