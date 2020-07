Messenger Rooms vous permet de diffuser les conversations sur Facebook Live

Durant la pandémie, les applications d’appel vidéo et de visioconférence sont extrêmement populaires. Cette période a permis à Zoom, une application de visioconférence que peu de gens connaissaient au début de l’année, de faire partie des apps les plus utilisées dans le monde. De son côté, Facebook a rapidement réagi en lançant Rooms ou « Salons », une fonctionnalité de Messenger qui permet de faire des appels vidéo avec 50 participants.

Et cette semaine, Facebook décide de rendre ce concurrent de Zoom encore plus intéressant en intégrant celui-ci à Facebook Live, une autre fonctionnalité très populaire durant la pandémie. Désormais, il est possible de lancer un appel sur Rooms, d’inviter des participants, puis de diffuser la conversation en direct sur un profil, une page, ou un groupe Facebook, via la fonctionnalité Live du réseau social.

Rooms devient une alternative intéressante à Zoom

« En réunissant Messenger Rooms et Facebook Live, nous ouvrons de nouvelles façons pour les gens de se connecter et de créer du contenu même lorsqu’ils sont séparés. Le créateur du Salon contrôle la diffusion en direct, y compris l’endroit où le Salon est partagé sur Facebook, qui peut voir la diffusion et qui est invité à participer. Tous les participants recevront une notification les invitant à rejoindre la diffusion en direct et devront s’inscrire pour participer. Ils peuvent également choisir de quitter avant la mise en ligne », explique l’équipe de Messenger dans un billet de blog. Le créateur du Salon peut ajouter ou retirer des participants à n’importe quel moment durant la diffusion.

S’il était déjà possible de diffuser des visioconférences sur Facebook Live, l’intégration de cette fonctionnalité de diffusion en direct avec Rooms facilite énormément le processus. Et cela devrait contribuer à augmenter le nombre de ces conversations diffusées en direct sur les réseaux sociaux.

Cette nouveauté est en cours de déploiement dans « quelques pays » sur Facebook et la version web de Messenger. Mais celle-ci arrivera plus tard dans tous les pays, et sera accessible sur les applications mobiles et desktop de Messenger. D’autre part, Facebook promet d’annoncer d’autres améliorations pour son concurrent de Zoom dans les prochains mois.