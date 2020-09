La Nintendo 3DS disparaît du paysage aujourd’hui

Le site japonais de Nintendo vient tout juste de l’annoncer, la 3DS n’existera bientôt, les chaînes de production sont éteintes. On ne sait pas exactement quand ce changement a été effectué ; plusieurs utilisateurs japonais de Twitter l’ont remarqué hier après-midi. Aux États-Unis toute mention de la Nintendo 3DS n’est plus visible sur le site. Côté français, si l’onglet Nintendo 3DS existe encore, on peut lire le message suivant : « Remarque : la production des consoles de la famille Nintendo 3DS a cessé. »

La Nintendo 3DS nous quitte officiellement aujourd’hui.

La gamme 3DS a fait ses débuts en 2010. Malgré un lancement compliqué, les ventes ont progressivement décollé quelques mois plus tard, lorsque Nintendo a pris la décision de baisser considérablement son prix. En guise d’excuse aux premiers utilisateurs, Nintendo a mis à disposition gratuitement 20 jeux NES et Game Boy Advance. La Nintendo 3DS a connu plusieurs déclinaisons au cours de sa vie. La 3DS XL un modèle plus grand, une version améliorée avec la nouvelle 3DS, la 2DS plus accessible, et pour finir la 2DS XL.

Au total, Nintendo a écoulé 75 millions de consoles 3DS dans le monde entier, c’est deux fois moins que l’indétrônable Nintendo DS. Malgré tout, c’est bien loin d’être une catastrophe industrielle. Les ventes de Nintendo 3DS ont notamment permis à la firme nipponne de garder la tête en dehors de l’eau lors du naufrage de la Wii U. Aujourd’hui, Nintendo connaît des jours meilleurs (bien meilleurs même) grâce à l’immense succès de la Switch. Au moins de juin dernier, la firme avait déjà écoulé plus de 61 millions de Switch, si bien que la console hybride devrait dépasser les ventes de la 3DS à Noël prochain. Lors des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation de la COVID-19, il était même impossible de trouver une Switch en magasin et en ligne.

Pour les détenteurs d’une Nintendo 3DS, il est vivement conseillé de la conserver. Peut-être qu’un jour elle vaudra de l’or.