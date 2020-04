Nintendo fait son possible pour produire encore plus de Switch

La moitié de la population mondiale étant en quarantaine, il est impératif de trouver quelque chose de divertissant à faire pour résister à cette période. C’est pourquoi on a pu voir que les plateformes de live stream comme Twitch connaissent un nombre d’utilisateurs en hausse, mais également que la Nintendo Switch est très demandée.

Devant cette hausse de la demande, Nintendo a demandé à ses fournisseurs de produire davantage de pièces dans l’objectif de commercialiser 10% de Switch en plus par rapport aux 20 millions d’unités vendues l’année dernière. Ce qui porterait le nombre d’unités vendues à 22 millions sur l’ensemble de cette année 2020, alors que Nintendo avait prévu d’en écouler 19,5 millions.

En ce moment, la Switch est devenue une console si demandée que l’offre a du mal à suivre et les stocks se font de plus en plus rare, si bien qu’il est devenu difficile d’en trouver en vente. Si la plupart des fournisseurs affirment que la demande de Nintendo est à la hausse, un porte-parole de l’entreprise japonaise temporise en expliquant : « Nous espérons que les fournisseurs répondront à la hausse de la production, mais en ce qui concerne l’approvisionnement de certaines pièces, les chiffres demeurent incertains, et nous ne pouvons pas prévoir avec exactitude combien de Switch pourront être fournies. »

En plus de la période de confinement qui a poussé de nouveaux consommateurs à craquer pour la Switch, il ne faut pas sous-estimer l’effet de curiosité qu’a généré Animal Crossing : New Horizons. Ce jeu vidéo est un tel succès qu’il a permis à la console Nintendo de réaliser sa meilleure semaine de ventes de son histoire au Japon.

Si de nombreuses entreprises traversent un véritable cauchemar en cette période de quarantaine, Nintendo réalise des performances incroyables et devrait même battre le record de l’année précédente. Le géant japonais participe également à l’effort contre la pandémie en fournissant des milliers de masques à des professionnels hospitaliers dans le besoin aux États-Unis.