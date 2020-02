La nouvelle application Office, qui combine Word, Excel et PowerPoint, débarque aussi sur iOS

Fin 2019, Microsoft présentait une nouvelle application Office pour mobile qui combine Word, Excel et PowerPoint en une seule app, avec d’autres fonctionnalités intéressantes comme un scanner de documents via l’appareil photo du smartphone ou de la tablette, ainsi qu’un scanner de codes QR. Et le tout supporte les services de stockage en ligne.

Après avoir testé cette nouvelle application en preview durant quelques mois, Microsoft a sorti la version Android de l’application sur le Play Store, et aujourd’hui, celle-ci est aussi disponible sur iOS.

L’application est gratuite et vous pourrez donc ouvrir ou éditer des documents avec celle-ci, même avec un compte Microsoft gratuit. Cependant, d’après la description sur Play Store, certaines fonctionnalités premium ne sont accessibles qu’avec un compte connecté à Office 365.

L’application de productivité ultime ?

Avec cette nouvelle app, plus besoin de basculer de Word à Excel ou d’Excel à PowerPoint. Vous avez une seule application pour tous ces types de documents.

Par ailleurs, Microsoft annonce également le support des services de stockage en ligne tiers. « Nous avons apporté plusieurs améliorations depuis l’aperçu public, telles que la prise en charge des services de stockage tiers, notamment Box, Dropbox, Google Drive et iCloud; des modèles pour vous aider à créer de nouveaux documents, feuilles de calcul et présentations; et améliorations générales des performances », indique la firme.

Et d’autres fonctionnalités sont déjà en cours de développement, comme la possibilité de dicter sur Word, une nouvelle interface pour visualiser et modifier les documents Excel, ainsi qu’une interface taillée pour les smartphones pour les fichiers PowerPoint.

Sinon, contrairement à ce qui était indiqué dans notre précédent article, la nouvelle application Microsoft Office est disponible sur les tablettes Android, mais avec une prise en charge limitée.

« L’application Office pour Android est entièrement optimisée pour les tablettes lorsque vous travaillez avec des documents Word, Excel et PowerPoint et nous nous engageons à rendre le reste de l’application Android ainsi que l’application iOS entièrement optimisée pour les tablettes bientôt », écrit Microsoft.