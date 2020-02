La nouvelle application Office, qui combine Word, Excel et PowerPoint, est dispo sur Android

Si vous devez régulièrement éditer des documents sur votre smartphone Android, vous savez à quel point cela est parfois frustrant de devoir basculer d’une app à une autre en fonction du type de document à traiter, en plus de devoir utiliser une autre application pour gérer le stockage sur le cloud. Par exemple, vos documents peuvent être stockés sur OneDrive et pour ouvrir les fichiers Word, Excel et PowerPoint, vous devez aussi installer les applications correspondant à ces formats.

Cette année, Microsoft change cela puisque la firme de Redmond lance la nouvelle application Office, qui combine toutes les applications dont vous avez besoin.

Cette nouvelle app a été présentée en novembre, puis elle a été testée en preview. Et aujourd’hui, comme le rapporte Zdnet, celle-ci est enfin disponible sur la plateforme Android.

L’app de productivité ultime sur mobile ?

Comme expliqué précédemment, l’application « Microsoft Office » vous permet d’ouvrir et de modifier des fichiers Excel, Word et PowerPoint, de gérer le stockage OneDrive, et inclut également d’autres fonctionnalités de productivité comme un scanner de documents, un scanner de codes QR, ainsi qu’une fonctionnalité pour prendre des notes.

Il est également possible d’utiliser l’application pour collaborer en temps réel sur des documents.

En substance, l’idée est de proposer une seule application qui peut inclure toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour réaliser vos tâches quotidiennes sur mobile.

De plus, l’application est disponible en téléchargement gratuit. Néanmoins, pour accéder à certaines fonctionnalités premium, il faut utiliser l’app avec un compte Microsoft associé à un abonnement Office 365.

L’un des principaux bémols, cependant, c’est qu’à l’heure actuelle, cette application ne serait compatible qu’avec les smartphones, et ne fonctionnerait pas sur les tablettes ou bien sur les Chromebooks supportant les applications Android.

Quoi qu’il en soit, pour ceux qui travaillent beaucoup sur des documents sur mobile, il s’agit de la nouvelle application à télécharger.

« La nouvelle application mobile Office représente notre vision de ce à quoi une solution de productivité ressemblerait si elle était conçue pour la première fois pour les appareils mobiles. Lors de la conception de cette nouvelle expérience, nous avons d’abord pris en compte les différences entre les attentes des utilisateurs lorsque nous utilisions un téléphone et un ordinateur », a indiqué la firme de Redmond lors de la présentation de son application Microsoft Office au mois de novembre.