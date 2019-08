La nouvelle montre Wear OS de Fossil peut tenir plusieurs jours grâce à un nouveau mode

Bien qu’il ait vendu une partie de sa R&D à Google, Fossil continue de vendre des smartwatch. Cette semaine, la marque officialise son nouveau modèle de montre sous Wear OS, la « Gen 5 ». Et avec cette nouvelle montre, Fossil apporte une nouveauté qui pourrait faire la différence.

Alors que l’inconvénient de la plupart des montres connectées est l’autonomie, Fossil promet une autonomie de plusieurs jours grâce à un mode baptisé « Extended battery ».

En substance, l’utilisateur aura le choix entre le mode normal qui consomme beaucoup d’énergie et d’autres modes, dont le mode Extended battery. Avec ce mode, la plupart des fonctionnalités de la montre sont désactivées pour économiser de l’énergie. Mais les fonctionnalités essentielles, comme les notifications ou le capteur de battements cardiaques, restent actives.

Autre nouveauté : la possibilité de répondre aux appels sur l’iPhone

Comme vous le savez peut-être déjà, les montres sous Wear OS sont compatibles avec les smartphones Android et iOS. Néanmoins, sur la plateforme d’Apple, les fonctionnalités sont plus limitées. Par exemple, couplées à un smartphone Android, les montres Wear OS peuvent décrocher les appels téléphoniques. Mais cette fonctionnalité n’est pas disponible sur les smartphones iOS.

Avec la Gen 5 de Fossil, ce sera différent puisque la possibilité de répondre aux appels sera également disponible lorsque la montre est utilisée avec un iPhone.

Néanmoins, cette fonctionnalité ne sera pas activée immédiatement, mais sera lancée plus tard via une mise à jour du logiciel.

Bien entendu, Fossil a apporté d’autres améliorations par rapport aux modèles précédents. Par exemple, la Gen 5 a deux fois plus de mémoire interne (8 Go) et deux fois plus de mémoire RAM (1 Go). Et la montre utilise la plateforme Qualcomm Snapdragon Wear 3100.

« Nous avons écouté nos clients et nous savions qu’une plus grande autonomie de la batterie et des appels avec l’iPhone étaient essentiels pour nos produits nextgen », explique Greg McKelvey, Vice-président exécutif et directeur commercial chez Fossil Group.

Aux États-Unis, la montre coûte environ 300 dollars.