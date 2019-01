Google débourse 50 millions de dollars pour acheter des technologies de Fossil

Face à l’Apple Watch, Google n’a pas encore abandonné le marché des montres connectées. Pour rappel, actuellement, la firme de Mountain View ne produit pas encore de montres, mais propose le système d’exploitation Wear OS (anciennement Android Wear) aux autres constructeurs. Néanmoins, cette situation pourrait évoluer. En effet, la firme de Mountain View vient d’annoncer un partenariat avec Fossil pour acquérir certaines technologies.

Google achète des technologies et une équipe de R&D chez Fossil

Ce fabriquant de montres traditionnelles fait partie de ceux qui se sont lancés dans les smartwatch. Et visiblement, il a fait beaucoup de progrès dans ce domaine puisque dans le cadre de l’accord annoncé cette semaine, Google va débourser 50 millions de dollars afin d’acquérir certaines propriétés intellectuelles de Fossil. Et des membres de l’équipe de R&D de Fossil, qui travaillaient sur les technologies achetées par Google, vont également rejoindre la firme de Mountain View.

En revanche, on ne sait pas précisément quelles technologies ont été achetée. Seront-elles uniquement utilisées pour améliorer Wear OS, ou aussi pour développer une smartwatch Pixel ?

Pour rappel, Google a également acheté des technologies ainsi qu’une équipe de R&D chez HTC afin de muscler sa gamme de smartphones Pixel.

« Les wearables, conçus pour le bien-être, la simplicité, la personnalisation et l’utilité, ont la possibilité d’améliorer des vies en fournissant rapidement aux utilisateurs les informations et les connaissances dont ils ont besoin. L’ajout de la technologie et de l’équipe de Fossil Group à Google témoigne de notre engagement en faveur du secteur des appareils connectés, en permettant la création d’un portefeuille diversifié de montres intelligentes et en répondant aux besoins en constante évolution des consommateurs pressés en quête de vitalité », a déclaré Stacey Burr, vice-présidente responsable de Wear OS.

De son côté, Fossil devrait continuer à produire des smartwatch. En effet, malgré son accord avec Google, qui sera finalisé à la fin de ce mois de janvier, Fossil a encore une équipe de 200 personnes en R&D qui se focalise sur « l’innovation et le développement de produits ».