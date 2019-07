La panne Facebook révèle l’IA qui utilise nos photos

Lorsque vous mettez des images en ligne sur Facebook, vous fournissez également de très nombreuses informations vous concernant au réseau social. Cela n’était pas un secret, mais suite à la panne qui est survenue hier, beaucoup de personnes l’ont peut-être enfin réalisé.

Hier, à partir de 14 h jusque dans la nuit, de nombreux utilisateurs du réseau social ont constaté sur Facebook, Messenger et WhatsApp que les partages d’images ne fonctionnaient plus. Un bug qui serait le résultat d’une opération de maintenance.

À la place des photos mises en ligne par les utilisateurs, Facebook affichait donc des étiquettes, des métadonnées produites par son intelligence artificielle pour décrire aux machines ce que contient l’image.

Et de nombreuses personnes n’ont pas manqué de le signaler, comme Zack Whittaker, éditeur chez TechCrunch, sur ce tweet. « Oh oui! J’ai oublié que Facebook utilise l’apprentissage automatique pour associer nos photos à ce qu’elles voient dans l’image. Pour être juste, « une personne, barbe » est à peu près une description de moi sur le vif », a-t-il ironisé sur Twitter. « Une personne » et « barbe » sont les étiquettes que Facebook a associées à sa photo de profil.

