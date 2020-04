La Plateforme sur Netflix : quand un film a besoin d’une autre vidéo pour tout comprendre

On vous a récemment parlé du film espagnol La Plateforme lancé sur Netflix il y a quelques semaines. Une oeuvre cinématographique plutôt surprenante, notamment parce qu’il s’agit d’un film à l’ambiance très particulière. Toute l’histoire se déroule dans une prison, une sorte de fosse, à deux prisonniers par cellule. La nourriture et la lutte des classes y incarnent les deux thématiques centrales. Mais ceux qui ont vu le film, ne peuvent être que perplexes, surtout en voyant fin. Beaucoup y vont vu un parallèle entre le personnage principal et Don Quichotte. Mais des dizaines d’analyses ont fleuri. Fait particulièrement rare, Netflix a publié une vidéo pour expliquer la fin de l’histoire. On ne sait pas vraiment si c’est une bonne nouvelle, mais cela mérite d’être impressionné.

La Plateforme, une explication nécessaire ?

Avec humour, on a envie de faire référence à Star Wars 9, dont plusieurs éléments ont été dévoilés après le film, des paramètres qui pouvaient pourtant sembler essentiels à la compréhension. Avec la Plateforme, Netflix ne va tout de même pas aussi loin.

Cette vidéo revient donc sur l’aventure de Goreng, le prisonnier, au centre de l’histoire. Si vous n’avez pas encore vu le film, on vous évite à ne pas regarder cette vidéo, cela pourrait un peu vous ruiner l’expérience, notamment d’un point de vue des images.

La vidéo visible ci-dessous vous permettra notamment de comprendre la métaphore de l’enfer (333 x 2), l’importance de la Panna Cotta, ou encore ce qu’il y au fond de cette fameuse fosse, qui est la petite fille… quelle importance joue vraiment la réflexion sur le capitalisme dans ce film ? Bref, c’est un décryptage grandeur nature du thriller espagnol qui permet de saisir un peu mieux l’oeuvre complexe de Galder Gaztelu-Urrutia. Déjà incontournable pour ceux qui auraient vu le film.