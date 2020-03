La présentation mondiale du Xiaomi Mi 10 aura lieu le 27 mars

Comme beaucoup d’autres constructeurs, Xiaomi comptait profiter du Mobile World Congress de Barcelone afin de dévoiler ses nouveaux smartphones. Mais finalement, le salon a été annulé et Xiaomi a donc été obligé de repousser la présentation mondiale du Mi 10 et du Mi 10 Pro.

Et aujourd’hui, nous savons enfin quand le constructeur chinois compte dévoiler ces nouveaux appareils. En effet, sur son compte Twitter, Xiaomi a annoncé que le lancement de produits aura lieu le 27 mars.

Enough waiting!

See you on March 27th!

Make sure you tune in to get all the details.#Mi10 #LightsCameraAction pic.twitter.com/8nNJ4Alyth

— Xiaomi (@Xiaomi) March 6, 2020