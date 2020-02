Samsung Galaxy S20+ vs Galaxy S20 Ultra : quelles différences ?

Comme chaque année, Samsung présente ses nouveautés quelques jours avant le MWC et s’offre par la même occasion une vitrine d’exception. En 2020, le coréen a dévoilé pas moins de quatre nouveaux smartphones. La gamme Galaxy S se décline en trois modèles : le S20, le S20+ et le S20 Ultra. Le Galaxy Z Flip, nouveau modèle pliant, fait bande à part.

Cette année, Samsung ajoute donc une version plus haut de gamme à ses modèles premium. Le Galaxy S20 Ultra intègre un bon nombre de technologies absentes des S20 et S20+. Pour y voir plus clair, voici un comparatif entre le S20+ et la version Ultra.

Comparatif : taille, design, écran et surcouche

Dès le premier coup d’oeil, le Galaxy S20 Ultra se distingue du S20+ par son format. Mais hormis sa taille et son écran, qu’est-ce qui distingue ces deux modèles premium ? En résumé, le S20 Ultra reprend les meilleurs atouts du S20+ et se dote de technologies supplémentaires, notamment sur la partie photo.

Design et écran

Comme les S20 et S20+, la version Ultra revêt une robe de verre résolument haut de gamme. Comme eux, il marie les courbes arrondis des S10/S10+ à l’esthétique des Note 10/Note 10+. Le S20+ et le S20 Ultra adoptent donc tous deux le poinçon central en haut de l’écran inauguré sur le smartphone de Samsung à stylet, ainsi que la disposition des boutons physiques (réunis sur la bordure gauche).

Tous deux intègrent également un module photo imposant au dos, dans le coin supérieur gauche. Un choix qui dénote avec la position centrale linéaire sur les modèles précédents. Si certains ne manqueront pas de se moquer de l’esthétisme du module, il suit les tendances actuelles. Difficile de multiplier le nombre de capteurs photo sans sacrifier (un peu) le design. Enfin, la certification IP68 conclut la liste des similarités entre ces deux modèles.

Sans grande surprise, la taille de l’écran du S20 Ultra le distingue de son frère : 6,9 pouces, c’est seulement 0,2 pouce de plus que le S20+ (6,7 pouces) mais ce petit écart marque une vraie différence. Samsung orne ses deux terminaux d’une dalle Super AMOLED avec définition QHD (3200 x 1440 pixels) et surtout une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Protégés par un verre Gorilla Glass 6 de Corning, le S20+ et le S20 Ultra renferment tous deux un lecteur d’empreintes ultrasonique sous la dalle.

Dimensions et poids

Comme son nom l’indique, le Galaxy S20 Ultra affiche des dimensions (167 x 76 x 8,8 mm) et un poids (221 g) dignes des mastodontes du marché. A côté, le S20+ aurait presque des allures de modèles compact (162 x 74 x 7,8 mm pour 188 g). Autant dire que le modèle Ultra s’adresse aux amateurs de contenus multimédia qui ne voient pas d’inconvénient à utiliser leur smartphone exclusivement à deux mains.

Système d’exploitation

Samsung a enfin compris l’importance du logiciel dans l’expérience d’utilisation. En revoyant complètement son interface, le coréen a réussi à se faire une place parmi les meilleurs de l’univers Android. Le S20+ et le S20 Ultra adoptent donc One UI dans sa version 2.0 basée sur Android 10 Q. Que peut-on reprocher à One UI 2.0 ? Pas grand chose. L’interface brille par sa légèreté, son ergonomie et la multitude de fonctionnalités disponibles. Aucune autre surcouche ne peut rivaliser avec One UI si ce n’est Oxygen OS de OnePlus.

Comparatif des performances

Si les S20+ et S20 Ultra présentent quelques différences esthétiques, ils héritent d’une fiche technique commune. En Europe et en France, Samsung opte pour un processeur maison Exynos 990, gravé en 7 nm. Couplé à une puce graphique Mali-G77 MP11 et 12 Go de RAM, il convient parfaitement à tous les usages.

Le Galaxy S20+ est proposé en deux versions : 128 Go et 256 Go. Le modèle Ultra est disponible avec la même capacité de stockage dans sa version standard. Samsung repousse néanmoins les limites en le déclinant dans une version 512 Go. Dans les deux cas, la mémoire est extensible via une carte microSD. Pas de jaloux côté connectivité : les deux smartphones sont compatibles Bluetooth 5.0 et WiFi 6.

Qui dit modèle plus grand dit écran plus grand. Afin de l’alimenter, Samsung utilise le gain d’espace pour intégrer une batterie plus généreuse. Les 5000 mAh du Galaxy S20 Ultra promettent une autonomie confortable. Le S20+ n’est pas à plaindre : sa batterie de 4500 mAh devrait se montrer elle aussi performante. Si les deux modèles sont compatibles avec la recharge rapide, le S20+ se limite à une charge de 15 W quand la version Ultra peut monter jusqu’à 45 W. Enfin, les deux smartphones prennent en charge la recharge par induction et la recharge sans fil inversée.

Appareils photo : Galaxy S20 vs S20 Ultra

En lançant le Galaxy S20 Ultra, Samsung a semble-t-il voulu proposer son photophone le plus abouti. Sur ce point, le modèle le plus grand se distingue du S20+ (et du S20). D’abord, le S20 Ultra intègre un capteur TOF dont ses frères sont dépourvus. Il permet de calculer les distances, d’évaluer la position d’un sujet dans l’environnement et d’améliorer la qualité photographique, notamment pour les portraits. S’il n’y a presque pas de différences entre le S20 et le S20+, le S20 Ultra se démarque.

Au delà de ce capteur supplémentaire, le module photo du S20 Ultra se veut plus musclé. A commencer par le capteur principal de 108 mpxls contre 12 mpxls pour le S20+. Si l’ultra grand-angle (capteur de 12 mpxls) est identique à celui du S20+, le téléobjectif du S20 Ultra intègre un capteur de 48 mpxls contre 64 mpxls pour le S20+. Mais un appareil photo, ce n’est pas seulement des mégapixels. Le téléobjectif du S20 Ultra peut effectuer un zoom optique x10 et jusqu’à x100 fois en combinant optique et numérique. Le S20+, lui, peut effectuer un zoom optique x3.

Si Samsung distingue le S20 Ultra du S20+ sur la partie photo, il fournit les même capacités dans la création vidéo : les deux modèles peuvent filmer jusqu’en 8K à 30 im/s, une première sur un smartphone. Reste qu’il demeure impossible de visionner des vidéos 8K en 2020.

A l’avant, Samsung propose un capteur de 10 mpxls sur le Galaxy S20+. Le S20 Ultra, lui, arbore fièrement un capteur de 40 mpxls. De quoi sublimer vos visages d’anges.

Prix : Galaxy S20 ou S20 Ultra ?

Le S20+ coûte 1099 euros (128 Go/4G) et 1199 euros (128 Go/5G). La version Ultra, elle, est facturée à 1349 euros (128 Go) et 1549 euros (512 Go) et n’est disponible qu’en version 5G. À titre de comparaison l’iPhone 11 Pro est proposé à 1159 euros en 4G avec 64 Go de stockage. Cliquez ici pour savoir où acheter le Galaxy S20 au meilleur prix.

Si les Galaxy S20+ et S20 Ultra se retrouvent sur de nombreux points, la version la plus premium dispose de technologies exclusives. Les amateurs de multimédia et de photographies seront comblés par ce mastodonte qui reste un produit d’exception. Son positionnement tarifaire le réserve en effet à un certain public. Mais comme dirait l’autre : quand on aime, on ne compte pas.