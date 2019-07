La PS4 dépasse le cap symbolique des 100 millions !

Alors que la dernière console en date de Sony fêtera ses 6 ans à la fin du mois de novembre 2019, la PS4 n’aura pas attendu cette date-là pour franchir le cap symbolique des 100 millions de consoles distribuées à travers le monde. Il s’agit ainsi de la console la plus rapide de l’histoire à atteindre ce chiffre symbolique !

100 Millions de PS4

Avis aux amateurs de chiffres, vous allez être comblés ! Puisque dans son dernier rapport financier, Sony déballe ! On apprend donc que le cap symbolique des 100 millions de PS4 distribuées est franchit (on parle là de consoles distribuées aux revendeurs et non de ventes). Sony précise que c’est 3,2 millions de PS4 qui ont été distribuées au premier trimestre de l’année fiscale 2019/2020 (entre avril et le 30 juin 2019). Ce qui est très semblable au premier trimestre de l’année fiscale 2018/2019.

Sur cette même période, c’est plus de 42,9 millions de jeux PS4 qui se sont écoulés (face à 40,6 millions l’année dernière). Les jeux dématérialisés représentent désormais 53% des ventes de la machine, alors que l’année dernière encore ils en représentaient « seulement » 43%. C’est ainsi lors de ce trimestre que le milliard de jeux PS4 vendus fut dépassé !

Enfin, il faut noter que la PS4 est la console de jeux vidéo la plus rapide de l’histoire à atteindre ce stade ! Les précédents records étaient ceux de la Nintendo Wii (2006) qui a atteint les 100 millions en 6 ans et 8 mois. Puis par la PlayStation 2 (2000) qui avait atteint le palier en 5 ans et 9 mois. Pour la PlayStation 4, il lui aura fallu 5 ans et 7 mois seulement !

Enfin, du côté services, Sony annonce qu’au 30 juin 2019, le PlayStation Plus comptait pas moins de 36,2 millions d’abonnés ! Soit 2 millions de plus que l’année dernière.

PS4 : Du lourd en approche !

Et comme si cela ne suffisait pas, la PS4 a encore du lourd dans ses tiroirs ! En effet, si la prochaine génération n’est attendue que pour la fin d’année 2020, Sony aura de quoi faire gonfler les ventes de la PS4 sur la fin de sa vie ! En effet, c’est quatre énormes exclusivités qui vont arriver d’ici un an avec Death Stranding, le futur bébé de Hideo Kojima (Metal Gear Solid) qui débarquera le 8 novembre prochain.

The Last Of Us Part.II, la suite si attendue des aventures de Joël et Ellie par Naughty Dog qui devrait arriver pour début 2020. Final Fantasy VII Remake qui arrivera au mois de mars 2020 et le fameux Ghost of Tsushima par les équipes de Sucker Punch qui est attendu pour 2020 sans plus de précision.