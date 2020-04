La PS5, une console capable d’éviter les spoilers ?

Il y a quelques jours, le très attendu The Last Of Us Part II a été victime de très lourdes fuites sur différents forums étrangers, divulguant l’intégralité de son scénario et quelques séquences de gameplay. Une catastrophe pour le studio Naughty Dog qui entre dans ses derniers jours de développement (le jeu fut repoussé au 19 juin 2020 en raison de la crise du Covid-19).

Hélas, le prochain titre de Naughty Dog n’est pas le seul à être frappé par ce fléau. Bien qu’ici, voir le jeu leaker avant même sa sortie est un cas à part, bon nombre de joueurs se font spoiler quelques jours avant la sortie d’un jeu, ou les jours qui suivent, à cause de petits malins qui viennent afficher des images ou des passages vidéo sur les forums et réseaux sociaux. Et si Sony travaillait sur cela depuis… 2018 ?

Un brevet anti-spoil mis en ligne récemment

C’est donc sur le fameux site officiel de l’administration américaine que Sony a déposé un brevet en octobre 2018, qui fut publié il y a quelques jours seulement. Un brevet sans images, mais avec de nombreuses explications qui montrent que Sony travaille depuis près de deux ans sur un système pour bloquer des séquences de jeux susceptibles de spoiler l’intrigue du jeu en question. Depuis plusieurs années déjà, Sony essaie de protéger les joueurs avec une liste de trophées partiellement cachée avant la sortie du jeu. Avec ce nouveau brevet, le géant japonais pourrait franchir une nouvelle étape.

L’idée est de permettre à une plateforme d’identifier de nombreux items et objets susceptibles d’être des spoilers et de les bloquer afin qu’aucune capture d’écran ou de capture de vidéo ne soit possible. L’idée n’est même pas de flouter l’image, mais de littéralement bloquer la séquence. Ainsi, cela empêcherait les joueurs de partager les passages sur les réseaux sociaux. Comme indiqué dans le brevet, les items ou objets en question qui pourraient être bloqués sont assez variés :

Un trophée, du contenu généré par l’utilisateur, une activité, un personnage, une entité, un paramètre, une révélation, une action, un effet, un endroit, une vidéo, un post communautaire, un niveau, un objet, des statistiques.

Un problème se pose d’ores et déjà à cette (bonne) idée. Qu’en est-il des streameurs sur Twitch, YouTube ou encore Mixer ? Avec ce genre d’initiatives, ces joueurs pourraient ainsi être bloqués et ne pourraient donc pas proposer le jeu en diffusion en direct. Sony va-t-il aller jusqu’au bout avec ce brevet ? La firme a-t-elle trouvée une solution alternative ? Affaire à suivre !