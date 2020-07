La revente de produits tech, une pratique de plus en plus courante

Que ce soient les smartphones, les PC, les consoles ou tout autre produit high-tech, la revente est une vraie tendance de fond. Revendre un produit, c’est économiser sur le suivant, mais aussi une action environnementale. Les chiffres sont sans appel avec, par exemple, plus de 100 millions de smartphones qui sont aujourd’hui inutilisés, mais encore utilisables.

Pour fabriquer l’équivalent de ces 100 millions de téléphones que sont inutilisés, ce sont l’équivalent de 1 600 millions de kilogrammes de CO2 dans l’atmosphère. C’est pourquoi il est intéressant de penser à la seconde vie des produits high-tech. Alors que 70% des éléments qui composent un smartphone mobile sont recyclables, augmenter leur durée d’utilisation globale est aussi une vraie piste.

Back Market spécialiste du reconditionné, et du reconditionnement

Depuis son arrivée sur le marché, Back Market est un acteur majeur du secteur des produits reconditionnés. Sur le site, vous pouvez acheter et revendre vos anciens appareils électroniques, et leur donner une seconde vie. Après une période confinement au ralenti, les offres sont de retour, et les tarifs très avantageux.

Sur le site; vous pouvez revendre les anciens téléphones, tablettes, appareil photo, ordinateur portable, MacBook, casque audio, console, iPod ou montre

connectée, en 2 minutes chrono, sur la plateforme. Point très important, Back Market reprend les produits, même s’ils ne sont plus fonctionnels.

Avant de le revendre, il suffit simplement de décrire au mieux l’état de l’appareil, de déconnecter son compte iCloud ou Google (à distance si l’appareil n’est plus fonctionnel) : tout est expliqué sur le site ici.

Vous avez aussi la possibilité de revendre un ancien modèle lors de l’achat d’un nouveau téléphone, en une seule opération. Cette fonctionnalité n’est pour l’instant disponible que pour les smartphones). Pour vous donner une idée du prix de reprise, voici 3 exemples :

iPhone 7, 32 Go, comme neuf, à 130€

iPhone 8, 64 Go, comme neuf, à 225€

iPhone X 64 Go, comme neuf, à 375€

Après que vous ayez revendu votre ancien appareil, il est remis à neuf par un professionnel certifié et revendu comme appareil reconditionné. S’il est irréparable, il sera démantelé et les pièces serviront à réparer d’autres modèles. Pour revendre votre appareil à Back Market il vous suffit de remplir les données dans le simulateur ci-dessous :

Estimer la valeur de mon smartphone