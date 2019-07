La saison 3 de 13 Reasons Why en octobre sur Netflix ?

Après l’énorme succès des deux premières saisons, les abonnés Netflix sont impatients de découvrir cette troisième saison dont le tournage s’est terminé en février dernier. Ainsi, on s’attendait à voir cette saison 3 débarquer au printemps comme ce fut le cas avec les deux premières ! Mais non, Netflix semble garder cette dernière pour la fin d’année si l’on en croit la petite erreur d’un acteur de la série !

13 Reasons Why saison 3 : Octobre 2019 sur Netflix ?

C’est donc depuis le mois de février 2019 que le tournage de cette nouvelle saison est terminé du côté de chez Netflix. Si les fans attendaient la nouvelle saison pour le mois d’avril ou mai, comme ce fut le cas avec les deux premières saisons, Netflix en a décidé autrement. Aujourd’hui encore, la date n’est toujours pas connue. Quelques rumeurs annonçaient une sortie pour la fin de l’été. Apparemment, ce sera plutôt pour l’automne !

En effet, l’acteur Zach Prusak (qui incarne Jock dans les deux premières saisons de 13 Reasons Why) a publié une photo sur son compte Instagram. Une photo qui fut depuis supprimée. Dans la légende de cette dernière, on pouvait lire la légende : « 13 Reasons Why saison 3. Octobre 2019. C’est parti ! »

Une date de sortie qui semble crédible et surtout, une précipitation mal gérée par l’acteur qui a dû se faire taper sur les doigts, ce qui l’a poussé à supprimer son post. Il ne reste plus qu’à attendre quelque temps désormais, l’annonce officielle ne devrait plus tarder.

13 Reasons Why : Un nouveau chapitre ?

Cette troisième saison est attendue avec un peu d’appréhension par les fans. En effet, après deux saisons centrées sur le personnage et le drame autour d’Hannah Baker, cette troisième saison devrait changer d’intrigue. En effet, Katherine Langford, l’actrice qui interprète Hannah ne serait pas au casting de cette nouvelle saison, histoire de nous faire comprendre que ce chapitre-là est terminé. La nouvelle saison va donc se concentrer sur le cliffhanger final de la saison 2. Il sera intéressant de voir comment les événements vont donc évoluer et l’on espère que ce ne sera pas la saison de trop, ou du moins, la saison qui vient à s’éloigner trop du sujet !