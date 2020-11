La star du confinement est… la tablette (grâce à l’iPad)

Alors que le marché de la téléphonie mobile évolue d’année en année, celui des tablettes à tendance à stagner. Au cours des 5 dernières années les ventes de tablettes n’ont pas augmentées. Plusieurs facteurs justifient cette tendance. Pour commencer, les smartphones sont de plus en plus grands et performants. Par ailleurs, le système d’exploitation de la plupart des tablettes est trop éloigné de celui des ordinateurs. Les clients préfèrent opter pour le combo laptop / smartphone, plutôt que d’investir dans une tablette.

Heureusement pour ce secteur, Apple a inventé l’iPad. Sans la firme de Cupertino et ses tablettes, ce marché serait en chute libre. Toutefois en 2020, un phénomène qui doit vous être familier, a permis aux tablettes de connaitre un sursaut d’intérêt. La pandémie de Covid-19 a poussé de nombreux pays, dont la France, à confiner leur population. Au cours de ces confinements, de nombreux actifs ont du opter pour le télétravail. Et qui dit télétravail dit nouveau setup à la maison. Pour beaucoup, une tablette couplée à un clavier a été un choix judicieux.

De juillet à septembre, Apple a largement dominé ce marché avec une énorme part de marché de 34,4%, contre les 20,4% de Samsung qui se hisse péniblement à la deuxième place. Viennent ensuite, Huawei, Amazon, et Lenovo. En cette même période l’année dernière Apple réalisait une part de marché de 33,2%.

La tablette, star du confinement ?

En plus de ne pas prendre beaucoup de place tout en fournissant un outil idéal pour travailler, la tablette est également très appréciée pour le divertissement. Que ce soit pour les enfants ou les adultes, une tablette peut être utilisée pour regarder des vidéos, des films, séries, jouer, et pour bien d’autres occupations encore.

Nous avons eu l’occasion de tester le dernier iPad Pro et son Magic Keyboard, et nous n’avons pas été déçu. Plus qu’un simple support de divertissement, l’iPad Pro est un outil indispensable pour tout professionel.