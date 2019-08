La trottinette électrique, un faux-ami environnemental

On en voit partout. Pour peu que vous habitiez dans une grande métropole, il est probable qu’une trottinette électrique entre dans votre champ de vision au moins une dizaine de fois dans la journée. On l’aime où on la déteste, peu importe. La plupart de ses utilisateurs défendent avant tout un mode de transport alternatif, écologique, plus moderne, plus intégré à la ville 2.0. Plus besoin d’attendre un bus, il suffit de lancer son smartphone et de sauter sur une trottinette électrique. Le problème ? L’addition environnementale serait aussi au rendez-vous.

La trottinette électrique pollue plus qu’un bus

C’est une étude de l’université de Caroline du Nord qui vient mettre un coup de pied dans le miroir aux alouettes de la trottinette électrique. Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, elles sont beaucoup moins positives pour l’environnement. Bien sûr, au moment de l’usage, il n’y a pas ou très peu d’émission de CO2. Mais, en ce qui concerne le processus de fabrication ou de transport, le résultat est très différent.

Pour mener l’étude, les chercheurs ont analysé l’ensemble du cycle de production / vie de la trottinette électrique : production des matériaux, fabrication, expédition, distribution, cycles de recharge… Bilan ? Par passager et kilomètres parcouru, les trottinettes électriques ont un impact plus élevé sur l’environnement qu’un bus à forte fréquentation. Mieux vaut aussi prendre un vélo classique ou un vélo électrique. Surtout, on sait, grâce à un sondage cité dans l’étude, que la trottinette électrique se substitue au vélo ou bien à la marche à pied dans plus de 50% des cas. La solution pourrait venir d’une législation plus contraignante pour les entreprises créant les trottinettes électriques.

Vous pouvez rester positif en comparant votre trottinette électrique à une voiture. Dans ce cas-là, vous gagnez encore haut la main.