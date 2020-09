La Xbox Series S dévoile ses caractéristiques assez impressionnantes

On avait prévenu que la rentrée de septembre 2020 allait être chargée au niveau de la communication de Sony et Microsoft. À seulement deux mois du lancement de la next-gen, il était grand temps que les deux firmes dévoilent les dernières informations sur leurs consoles. Du côté de chez Microsoft, en plus des derniers détails autour de la Xbox Series X, la firme de Redmond devait aussi présenter sa fameuse deuxième console.

C’est désormais chose faite par l’intermédiaire d’un énième leak. La Xbox Series S arrivera donc le 10 novembre 2020 partout dans le monde avec un prix fixé à 299,99€. Et vous allez voir que pour ce prix-là, cette petite console est vraiment impressionnante.

La Series S – Un montre de poche ?

C’est donc cet après-midi au moment de dévoiler le prix et la date de sortie officielle de la Xbox Series X que Microsoft a donné les derniers détails autour de la Xbox Series S. Ces derniers détails ce sont bien entendu les caractéristiques techniques de la console. On remarque qu’il s’agit réellement d’une Xbox Series X mini.

Les seules différences seront globalement au niveau de la résolution, du lecteur Blu-Ray (qui est donc absence) et de la capacité de stockage (qui est tout de même très limite pour une console « All Digital »).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES XBOX SERIES S

Console Xbox (Series S) Date de Sortie Fr 10 Novembre 2020 CPU 8 cœurs à 3.6GHz (3.4GHz w/ SMT) Processeur Zen 2 personnalisé GPU GPU RDNA 2 personnalisé (TFlops non confirmés) Disque Dur Disque Dur custom NVME SSD 512GB Lecteur Aucun USB Oui USB 3.0 et Type-C Wifi Oui Bluetooth Oui Sortie Optique Oui HDR Oui Résolution Jusqu’à 2560×1440 (Pas de 4K) FPS Jusqu’à 120 FPS Rétrocompatibilité Des milliers de jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One Prix de Lancement 299,99€ Prix Actuel Microsoft Xbox Series S au meilleur prix Prix de base : 299 € Microsoft 299 € Pré-commander

Il est assez impressionnant de voir que cette petite console (qui est tout de même la plus petite console jamais créée par Microsoft) en a sacrément dans le ventre. Il sera intéressant de voir comment tout cela fonctionne et tourne sur une résolution en 2K (et non en 4K comme sur la Xbox Series X).

On regrettera cependant le disque dur SSD de seulement 512Go qui risque d’être très rapidement plein pour une console uniquement digitale.Quoi qu’il en soit cette console s’annonce comme un véritable petit monstre de poche qui propose un prix vraiment compétitif en rapport qualité/prix.