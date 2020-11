Test Xbox Series S : compacte, rapide, silencieuse… mais un peu (trop) faiblarde ?

Débarquées chez Presse-citron peu après la mi-octobre, les nouvelles Xbox Series X et Xbox Series S de Microsoft ont évidemment tourné à plein régime ces derniers jours. Si la Xbox Series X se veut le nouveau fleuron de la gamme Xbox, avec une puissance redoutable et des pouvoirs cosmiques phénoménaux, Microsoft propose également une alternative moins chère, moins puissante, et sans le moindre lecteur de disque, avec sa Xbox Series S. Notre test.

La Xbox Series S à l’heure du test !

Parallèlement à la Xbox Series X, Microsoft lance donc sur le marché sa petite Xbox Series S, une console au design minimaliste, sans le moindre lecteur de disque, pour une utilisation 100% numérique. En ce qui concerne son design, Microsoft explique : « Le concept d’origine de la Series S portait le surnom de « Slice », comme une tranche. La console semblait en effet découpée depuis la Series X, pour évoquer leur parenté. »

Au déballage, la Xbox Serie S impressionne par son côté ultra-compact, mais aussi par sa robe blanche assez sublime, qui vaut également pour la manette. Dommage toutefois que Microsoft n’ait pas pensé à décorer la grille de ventilation (avec un X par exemple) pour rendre l’ensemble plus abouti. Comme la Xbox Series X, ce modèle S est voué à s’intégrer dans tous les foyers, et malgré un côté « box internet », cette petite Xbox est aussi réussie que sobre et épurée.

Contrairement à sa grande sœur, la Xbox Series S a été pensée pour une disposition horizontale. Certes, rien n’empêche de placer la console à la verticale si on le souhaite, mais le logo Xbox du bouton d’allumage ne sera alors pas droit. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour certains, ça veut dire beaucoup. Sur la balance, la Xbox Series S affiche 1,9 kg à peine (contre 4,5 kg pour la Xbox Series X).

La Xbox Series S côté chauffe et bruit

Il faut le savoir, à l’usage, et comme sa grande soeur, la Xbox Series S est une console totalement silencieuse. Evidemment, il n’y aucun bruit lié au lecteur de disque (puisqu’il n’y en a pas), et le système de ventilation est un modèle d’exemplarité en terme de discrétion. Comme pour la Xbox Series X, à l’oreille, il est absolument impossible de savoir si la console est en fonctionnement ou non. Du grand art.

Bien sûr, malgré nos longues heures de test, nous n’avons pas pu mettre la Xbox Series S à l’épreuve avec un « vrai » jeu next-gen, puisqu’on le sait, Microsoft a fait le pari de lancer une console next-gen qui mise principalement sur son héritage (avec la rétrocompatibilité) et les jeux Xbox One, dont certains en version « Optimized ».

Dans notre test dédié à la Xbox Series X, on explique en effet que « Microsoft met la console avant les jeux », puisque cette next-gen n’est pas accompagnée par le moindre AAA impossible à lancer sur la génération précédente.

Quick Resume, Stockage et allumage

Malgré son côté compact et sa fiche technique moins étincelante, la Xbox Series S promet une « vraie expérience next-gen » selon Microsoft. Pour cela, on retrouve donc à bord le précieux SSD et la technologie Velocity Architecture. Cela permet à la Xbox Series S de profiter notamment du Quick Resume, mais aussi d’une optimisation assez impressionnante des temps de lancement des jeux et des chargements de manière générale.

A ce petit jeu, nos différents tests ont permis de constater que la Xbox Series S est parfois plus véloce que la Xbox Series X. Cela s’explique en partie par des jeux moins volumineux sur Xbox Series S, et des chargements qui ne nécessitent pas d’afficher les assets 4K.

A titre d’exemple, sur le jeu Wreckfest, la Xbox One X met un peu plus d’une minute à afficher le menu principal du jeu. Sur Xbox Series X, ce temps descend à 17 secondes, et baisse même à 15 secondes seulement sur Xbox Series S. Idem du côté de Forza Motorsport 7, qui se lance en 37 secondes sur Xbox Series X, et en seulement 29 secondes sur Xbox Series S. Néanmoins, si la Xbox Series S est indiscutablement plus véloce qu’une Xbox One X, à l’écran, l’image affichée est rarement similaire à ce que propose l’ex-console la plus puissante du monde…

Côté utilisation, pas de mauvaise surprise avec cette Xbox Series S, avec une interface très fluide et une configuration très simple, les branchements étant identiques à ceux de la Xbox précédente. Seule la sortie HDMI s’est montrée un peu capricieuse chez nous, refusant catégoriquement de reconnaître deux ports HDMI de notre Smart TV (sur 3), limitant sur ces derniers le flux vidéo à du 1080p seulement. Étonnant…

En ce qui concerne l’expérience générale, ou encore de l’interface de la machine, cette dernière est absolument identique à la Xbox Series X, dont le test est disponible sur Presse-citron. Pour ce qui est des possibilités de capture vidéo, la Xbox Series S permet d’enregistrer des extraits de jeu en 720p SDR (3 minutes max), et en 1080p SDR (1 minute max). Les screenshots quant à eux sont enregistrés en pleine résolution, et en HDR. Nous allons donc ici nous attarder sur les caractéristiques propres à cette Xbox Series S, qui jouit d’excellentes qualités… mais qui souffre aussi de quelques sérieux défauts.

Le pari (compliqué) du 100% démat’

Comme la PSP Go en son temps (pais à son âme), la Xbox Series S fait le pari du 100% numérique. De ce fait, impossible d’utiliser vos disques de jeu, il faudra impérativement acheter et télécharger les jeux sur le Microsoft Store. Cela impose non seulement de payer un tarif unitaire souvent (bien) supérieur à ceux pratiqués en boutiques, mais il faudra également disposer d’une connexion réseau solide. Bien sûr, Microsoft met largement en avant son service Xbox Game Pass, qui parait assez indissociable de cette Xbox Series S, et qui permet d’avoir accès à plus d’une centaine de titres en illimité, tant que l’on reste abonné au service bien sûr.

Avec notre débit de 15 Mbps, il nous a fallu un peu plus de 3 jours pour télécharger une dizaine de jeu… et saturer la mémoire de la machine. En effet, livrée avec un SSD de 512 Go, il faut savoir que la Xbox Series S n’offre en réalité que 362 Go de stockage disponible pour l’utilisateur. C’est un peu léger, surtout pour une console « All Digital« , et quand on sait que certains jeux dépassent désormais allègrement les 100 Go…

Alors bien sûr, on pourra opter pour l’extension de stockage Seagate de 1 To pour profiter d’un espace de stockage supplémentaire tout en profitant des mêmes performances que celles offertes par le SSD interne, mais il faudra alors débourser pas loin du prix de la console elle-même… Microsoft tend à destiner cette Xbox Series S à tous ceux qui n’ont que faire de la 4K et qui jouent de manière « occasionnelle », mais l’absence totale de lecteur de disque (même Blu-Ray seulement) impose encore bien trop de contraintes, notamment pour une console tournée vers l’avenir bien sûr, mais qui regarde aussi (beaucoup) dans le rétro…

A cela s’ajoutent les autres « défauts » habituels du jeu vidéo en version dématérialisée, à savoir la disparation du côté « collection », une dépendance totale vis à vis des éditeurs (prix, disponibilité du jeu…), l’impossibilité de revendre ou d’acheter un jeu d’occasion, l’impossibilité de se faire prêter/de prêter un jeu à un ami….

Bien sûr, au-delà de ses qualités et défauts intrinsèques, la nouvelle Xbox Series S souffre, comme sa grande sœur, d’un lancement sans le moindre jeu next-gen digne de ce nom. En effet, chaque console « nouvelle génération » a toujours été accompagnée d’un ou plusieurs « jeux de lancement », des titres pas toujours extraordinaires sur le fond, mais qui permettaient malgré tout de découvrir un aperçu de la nouvelle génération à venir. Sur Xbox One, ce sont notamment Ryse : Son of Rome, Dead Rising 3 et Forza Motorsport 5 qui avaient ce rôle précis.

Une Xbox Series S (beaucoup) moins puissante… ?

Aux soucis liés à une console 100% numérique et à la capacité de stockage trop limitée, la Xbox Series S se heurte également à un autre problème de taille selon nous : sa puissance. En effet, Microsoft ne s’en est jamais caché, la Xbox Series S est moins puissante que la Xbox Series X, et elle n’affichera donc pas de 4K native. Pourtant, dans l’esprit de beaucoup de joueurs, ce déficit de puissance n’affectera que la résolution affichée à l’écran. Mais la réalité est assez différente…

En effet, on sait désormais que la console ne sera pas apte à afficher du ray-tracing sur certains titres (c’est le cas de Devil May Cry Special Edition par exemple), mais lors de nos tests, nous avons également pu remarquer très rapidement de sérieuses différences à l’écran entre un même jeu joué sur Xbox Series S et Xbox Series X… et même Xbox One X. C’est le cas sur F1 2020 notamment ou encore sur Hellblade et Forza Motorsport 7, avec un affichage assez flou au loin, mais aussi des détails et des textures nettement moins riches, quand sur Xbox Series X (et One X) tout reste très (très) net.

Petit florilège de comparatifs ci-dessous, avec certains screens qui ont été fortement zoomés, de manière identique sur les deux images, afin de bien faire ressortir les différences au niveau de l’affichage. (NB : Ouvrez les images ci-dessous dans un nouvel onglet pour les visualiser en pleine résolution)

Même constat sur Wreckfest, avec un jeu moins détaillé visuellement, et en proie à davantage de ralentissements, mais aussi sur Forza Motorsport 7… Sur des jeux comme Ori & the Will of the Wisps ou encore New Super Lucky’s Tale, le constat est moins frappant, mais les différences sont bel et bien visibles à l’œil.

Certes, la Xbox Series S ne s’adresse pas à un public aussi exigeant et technophile que celui qui ne jure que par la Xbox Series X et la 4K, mais quand même, de la à proposer un rendu moins bon que la Xbox One X…

Il va sans dire que nos test des Xbox Series X et Series S ont été réalisés sur la même Smart TV 4K, et que les captures qui illustrent cet article proviennent directement de la fonction « Share » des consoles, toutes deux configurées de la même manière.

Rappelons que la Xbox Series S exécute la version Xbox One S des jeux rétrocompatibles, et non la version Xbox One X, et que la petite Xbox est pensée pour faire tourner des jeux en 1440p, avec la possibilité d’upscaler en 4K.

Et pour être tout à fait honnête, les jeux Xbox One précités sont beaucoup plus agréables à l’œil, et pad en mains, sur Xbox One X, que sur cette Xbox Series S… En attendant une future optimisation dédiée, vous jouerez par exemple à la version « Xbox One X Enhanced Edition » de Forza Motorsport 7 sur Xbox Series X, mais il faudra vous contenter de la version « classique » du jeu sur votre Xbox Series S.

Idem du côté de Hellblade : Senua’s Sacrifice, que l’on a relancé, non pas sur Xbox Series X, mais sur Xbox One X, avant de faire tourner le jeu sur la nouvelle Xbox Series S. Là encore, la nouvelle console de Microsoft se base sur la version Xbox One S du jeu, et n’affiche donc pas un rendu aussi poussé, aussi complexe et aussi net que sur Xbox One X (oui, oui, Xbox One X). La preuve en images ci-dessous.

Reste à savoir maintenant comment se comportera la Xbox Series S lorsqu’il s’agira de faire tourner les « vrais jeux next-gen » à venir, sachant que la console va irrémédiablement imposer certaines contraintes aux développeurs, puisqu’il est désormais clair que le déficit de puissance ne se limitera pas à une simple question de résolution. Entre nous, si vous souhaitez vivre la « vraie » expérience next-gen Xbox, et si vous disposez dans votre salon d’une Smart TV 4K, ne vous posez plus la question, il vous faudra impérativement acquérir la Xbox Series X.

Xbox Series S : pour qui ? Pourquoi ?

Comme sa grande sœur, la Xbox Series S est une machine qui transpire la fiabilité, la conception intelligente, et une volonté de continuité pleinement assumée, avec en prime un fonctionnement d’un silence assez extraordinaire. Avec son côté 100% numérique, la console part toutefois avec quelques faiblesses (pas de rétrocompatibilité physique, des jeux plus chers, une connexion réseau solide indispensable, un stockage de 362 Go…), mais c’est surtout au niveau de sa « puissance » que les questions risquent de vite se poser, la console n’étant déjà pas en mesure de restituer (résolution mise à part) une expérience visuelle identique à celle de la Xbox One X, sur des jeux de la génération Xbox One…

C’est incontestable, grâce à son héritage, la Xbox Series S est lancée avec un line-up impressionnant pour qui souhaite profiter des jeux Xbox, Xbox 360 et Xbox One. Mais encore faudra-t-il accepter de les (r)acheter via le Microsoft Store, puisque contrairement à la Series X, vous ne pourrez pas utiliser vos disques de jeu ici. De même, en ce qui concerne la puissance de la machine, il faudra indiscutablement accepter certaines faiblesses (parfois particulièrement frappantes) par rapport à la Xbox Series X… et même par rapport à la Xbox One X.

Il sera intéressant de voir comment se comporteront les vrais jeux next-gen à venir dans les prochains mois sur cette Xbox Series S, mais pour l’heure, « tous les voyants ne sont pas au vert », pour détourner une célèbre expression, et si vous comptiez remplacer votre Xbox One X par cette Xbox Series S pour jouer sur votre Smart TV 4K, on vous conseille quand même vivement de tester la bête avant de commettre l’irréparable (ou d’attendre notre comparatif complet Xbox One X / Xbox Series S), vous risqueriez d’être surpris…