L’addiction aux smartphones ne serait pas liée aux notifications

En 2019, les chercheurs du King’s College de Londres ont publié les résultats d’un travail d’envergure sur l’addiction aux smartphones. 41 études ont été compilées en une seule avec à la clé un échantillon très large de 42 000 personnes réparties en Asie, en Europe et en Amérique. Ils ont pu établir que 23 % des jeunes de moins de 20 ans ont une usage « problématique » de leur appareil. Cette addiction a des conséquences néfastes pour leur santé mentale et serait en lien avec des troubles tels que l’anxiété ou la dépression.

Les utilisateurs vont eux même vérifier leurs écrans pour être sûr de ne rien louper

Pour expliquer cette addiction, on cite souvent les notifications, ces informations souvent superflues qui nous tiennent en haleine. Pourtant, une nouvelle étude de la London School of Economics and Political Science remet en cause cette théorie. Dans leur expérimentation menée auprès de 37 personnes âgées de 25 ans en moyenne et basées au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, les chercheurs ont relevé que 89 % des interactions avec les téléphones étaient spontanées, tandis que 11 % étaient déclenchées par une alerte.

Dans l’ensemble, les utilisateurs de smartphones observés ont donc pris leurs téléphones de leur propre chef et sans la moindre sollicitation. Les applications fréquemment utilisées étaient WhatsApp : 22 %, mais aussi Instagram : 16 % et Facebook : 13 %. Encore plus surprenant, 17 % des prises en main du téléphone consistaient juste en une vérification de l’écran de verrouillage pour s’assurer qu’aucune notification n’a été manquée.

Selon la BBC, plusieurs personnes qui participaient à l’expérience se sont dits surprises par les résultats et n’avaient souvent pas conscience d’un tel attachement à leur smartphone. Pour la suite, les scientifiques estiment que d’autres recherches sont nécessaires afin de savoir si le fait de vérifier trop fréquemment son téléphone est lié à un besoin humain spécifique de communication ou le simple fait d’une habitude.