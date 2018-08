L’agonie continue pour Windows 8

A partir du 31 octobre, Microsoft n’acceptera plus de nouvelles applications sur le Store pour Windows 8.X. Et plus tard, les applications existantes ne pourront plus recevoir de mises à jour.

Microsoft se concentre sur Windows 10 et cela signifie qu’il abandonne petit à petit Windows 8, l’ancienne version de son système d’exploitation. Dans un billet de blog, la firme de Redmond a annoncé que bientôt, le Microsoft Store n’acceptera plus de nouvelles applications pour cette version.

Plus précisément, à partir du 31 octobre, Microsoft n’acceptera plus d’applications Windows 8.X ou Windows Phone 8.X pour le Microsoft Store.

Et bientôt, la fin des mises à jour pour les applis Windows 8 et Windows Phone 8

Et si dans un premier temps, il sera encore possible de mettre ces applications à jour, Microsoft a également prévu des dates pour en finir avec ces mises à jour.

Dans le même billet, Microsoft annonce qu’à partir du 1 er juillet 2019, il ne distribuera plus les mises à jour d’applications sur les appareils sous Windows Phone 8.X ou sous une version antérieure.

juillet 2019, il ne distribuera plus les mises à jour d’applications sur les appareils sous Windows Phone 8.X ou sous une version antérieure. Quant à Windows 8 et Windows 8.1, ses applications ne pourront plus être mises à jour à partir du 1er juillet 2023.

Par ailleurs, la firme de Redmond encourage les développeurs à explorer le portage de leurs applications existantes sur la plateforme Universal Windows Platform, qui permet de créer des applications universelles pour les différents appareils tournant sous Windows 10.

Cependant, comme vous le savez peut-être déjà, Microsoft abandonne petit à petit Windows 10 Mobile. Outre le fait que plus aucun modèle sous cette version mobile de Windows ne sort, Microsoft a également cessé de proposer des mises à jour majeure pour celle-ci. Et désormais, la stratégie de Microsoft dans le mobile semble consister à proposer ses applications sur Android et sur iOS, afin que les utilisateurs de ces systèmes d’exploitation bénéficient d’une meilleure synchronisation entre leurs smartphones et leurs ordinateurs (sous Windows 10).