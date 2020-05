L’Apple Watch de sixième génération pourrait aussi détecter les attaques de panique

Avec l’Apple Watch de sixième génération, Apple devrait continuer à miser sur le suivi de la santé. Et si actuellement, les dernières montres de la firme sont déjà en mesure de faire un ECG, ce qui permet de détecter des troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation atriale, avec les prochaines, Apple pourrait un peu plus se focaliser sur la santé mentale.

C’est ce qui est suggéré par une nouvelle rumeur. Comme le rapporte le site Digital Trends, lors d’une récente intervention sur le podcast Geared Up, Jon Prossner (une source de « fuites » qui est régulièrement relayée par les médias) indique qu’avec l’Apple Watch 6, Apple pourrait utiliser un capteur qui mesure le niveau d’oxygène dans le sang pour détecter les attaques de panique.

Comment ? D’après Prossner, Apple utiliserait le capteur de niveau d’oxygène avec la lecture de la fréquence cardiaque, pour déterminer si l’utilisateur fait de l’hyperventilation. Et cela permettrait d’identifier les attaques de paniques. Si l’attaque de panique est détectée, la montre avertirait l’utilisateur et si, par exemple, il est au volant, demanderait à celui-ci de se garer et de faire des exercices de respiration.

Ce n’est pas la première fois que l’utilisation d’un capteur pour connaitre le niveau d’oxygène dans le sang est évoquée par les médias. Mais petit à petit, l’utilité de cette mesure du niveau d’oxygène se précise.

Une course sur le suivi de la santé

Pour le moment, on ne sait pas si Apple proposera cette fonctionnalité sur les modèles précédents (car un capteur pour mesurer l’oxygène serait déjà sur certains modèles), ou si celle-ci ne sera disponible que sur les Apple Watch 6. Si cette fonctionnalité peut arriver sur des modèles anciens avec seulement des mises à jour logicielles, il est possible qu’Apple en parle durant la WWDC 2020 (qui aura lieu en ligne, à cause du COVID-19). En revanche, s’il s’agit d’une fonctionnalité réservée aux Apple Watch 6, il est plus probable que celle-ci soit dévoilée plus tard cette année, lorsque le produit sera officialisé.

Sinon, pour rappel, Fitbit propose déjà des montres qui utilisent des capteurs pour mesurer le niveau d’oxygène dans le sang. En 2019, Google a annoncé l’acquisition de cette entreprise spécialisée dans les bracelets et les montres connectées pour 2,1 milliards de dollars.