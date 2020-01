Fitbit (Google) devance l’Apple Watch en activant un nouveau capteur qui pourrait changer la vie des utilisateurs

Fin 2019, la société Fitbit a beaucoup fait parler d’elle après l’annonce du rachat de celle-ci par Google. La firme de Mountain View a déboursé 2,1 milliards de dollars pour faire l’acquisition de ce spécialiste des bracelets fitness.

A priori, cela devrait permettre au géant américain, qui propose déjà le système d’exploitation Wear OS pour les montres connectées, de mieux se positionner sur le marché, et en particulier par rapport à Apple.

Fitbit active son capteur SpO2 avant Apple

Aujourd’hui, Fitbit fait de nouveau parler de lui en activant une fonctionnalité qui n’est pas encore présente sur les Apple Watch : le capteur Sp02.

Comme l’explique Cnet, ce capteur était déjà présent sur les bracelets Versa, Versa Lite, Versa 2, Ionic et Charge 3. Néanmoins, jusqu’à présent, Fitbit avait désactivé celle-ci, sauf pour un petit groupe d’utilisateurs.

Mais depuis cette semaine, de plus en plus d’utilisateurs américains indiquent qu’ils accèdent maintenant à ce capteur. Et Fitbit a confirmé qu’il est en train d’activer celui-ci progressivement.

Mais pourquoi le capteur SpO2 est-il si important ? Si les capteurs ECG des Apple Watch récents et d’autres montres connectées permettent de détecter des troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation atriale, le capteur SpO2 pourrait quant à lui révéler des troubles respiratoires du sommeil.

Comme vous pouvez le voir sur la capture d’écran ci-dessous, le capteur de Fitbit estime la variation de l’oxygène dans le sang. Et l’application indique que : « La saturation en oxygène du sang fluctue normalement, mais de grandes variations peuvent être liées à des problèmes respiratoires. La variation estimée de l’oxygène se rapproche des changements dans la saturation en oxygène du sang. »

Sinon, dans un commentaire publié sur le forum de l’entreprise, un employé de Fitbit explique que « Les données sont dérivées d’une combinaison des capteurs rouge et infrarouge à l’arrière de votre appareil, qui font partie du capteur SpO2. »

Si cette fonctionnalité vous rappelle quelque chose, c’est normal puisqu’il y a quelques jours, au CES de Las Vegas, la marque française Withings avait lancé une nouvelle montre qui, grâce au capteur SpO2, peut détecter l’apnée du sommeil.

Et comme le notent nos confrères d’iPhon.fr, il est possible que l’Apple Watch propose aussi une fonctionnalité équivalente plus tard. En effet, la montre d’Apple aurait déjà les capteurs nécessaires.