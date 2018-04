L’application Chatwatch pouvait vous espionner en analysant vos activités sur WhatsApp

L’application Chatwatch permettait à ses utilisateurs d’espionner leurs contacts en exploitant les informations disponibles sur WhatsApp. Celle-ci a déjà été retirée de l’App Store.

Sur WhatsApp, vos contacts peuvent savoir si vous avez récemment ouvert l’application et si vous avez lu leurs messages. Mais outre cela, une appli récemment découverte par le site Lifehacker permettait d’en savoir plus.

Baptisée Chatwatch, cette appli exploitait les statuts en ligne/hors-ligne sur WhatsApp pour permettre à ses utilisateurs de savoir si leurs contacts sont souvent connectés, via un historique.

Et en comparant les statuts de deux personnes, l’appli pouvait même deviner si ceux-ci ont eu une discussion sur WhatsApp : « Cet outil compare deux numéros de votre choix, par exemple, votre petit ami et son cousin, et compare leurs activités pour vous dire exactement quand ils étaient en ligne au en même temps, et quelle est la probabilité qu’ils aient eu une conversation pendant ce temps ».

L’application assure aussi pouvoir permettre à ses utilisateurs d’espionner « les habitudes de sommeil » des contacts, toujours en se basant sur les activités sur WhatsApp.

A un moment où la confidentialité sur les réseaux sociaux est un sujet extrêmement sensible (après le scandale des données sur Facebook), Chatwatch a bien entendu fait couler beaucoup d’encre. Et certains médias espéraient simplement que WhatsApp fasse quelque chose pour bloquer cette appli de stalking.

Finalement, l’appli a disparu de l’App Store. Sur son site, Chatwatch écrit : « Pour des raisons que nous ignorons, Apple a suspendu notre application depuis l’App Store ». Le développeur indique qu’il a déjà fait appel au blocage sur l’App Store. Mais en même temps, Chatwatch travaillerait également sur une version web de son application.