L’application Google pour apprendre à lire est disponible dans 180 pays

Derrière l’immensité de Google se cache tout de même un aspect bienveillant. Depuis mars 2019, la firme de Mountain View travaille sur application qui a pour objectif d’apprendre l’hindi et l’anglais. Cette dernière s’appelle Bolo, ce qui signifie « parler » en hindi. Google Bolo a la faculté de fonctionner sans connexion internet ce qui est très pratique pour certaines zones rurales très reculées.

Cette application dédiée aux enfants a beaucoup grandi cette année. Google annonce désormais que Bolo s’appellera Read Along et sera disponible dans 180 pays du monde, avec 9 langues disponibles. Grâce à l’assistant Google renommé pour l’occasion Diya, Read Along permet de surveiller les progrès de lecture des enfants et leur prononciation. Par la suite, l’application recommandera des niveaux de difficulté pour les histoires et les jeux en fonction des performances de lecture.

Cette app est conçue entièrement pour des enfants. Les récompenses sont des petites étoiles et des badges amusants. Cependant, les parents peuvent également se faire un compte pour surveiller les progrès et l’assiduité de leurs enfants.

Pour le moment, Read Along est uniquement disponible pour les utilisateurs sous Android. Toutefois, l’application évolue si rapidement que de nouvelles fonctionnalités ne devraient pas tarder à arriver, et pourquoi pas une version iOS.

Google déclare que cette application destinée aux plus jeunes ne sera en aucun cas monétisée. Dans cette même logique, les données personnelles des utilisateurs ne seront pas recueillies, et la firme de Mountain View insiste sur le fait qu’une sécurité maximale sera développée pour protéger les enfants.

Ce n’est pas le seul service pour enfants que la firme de Mountain View présente. En effet, il existe également la plateforme Rivet qui permet d’accéder à plus de 2000 ouvrages gratuits pour apprendre à lire aux enfants. Contrairement à Read Along qui n’est pour disponible qu’en 9 langues, Rivet présente un catalogue de 25 langues.