L’application Shadow de retour sur iOS !

Shadow de retour sur iOS !

A la toute fin du mois de février, l’application Shadow était retirée de l’AppStore « en raison d’une partie spécifique des conditions d’Apple. » Dès lors, impossible pour les utilisateurs d’iPad et d’iPhone de récupérer la précieuse application. Toutefois, le retrait n’était (heureusement) que temporaire, et Shadow fait ce soir son retour au sein de la boutique d’applications d’iOS.

« Après qu’Apple ait retiré l’app de son Store en mars, les équipes ont travaillé dur pour créer une nouvelle version compatible avec les règles de l’Apple Store, afin que les utilisateurs puissent continuer d’accéder à leur Shadow sur leur iPhone ou leur iPad » explique-t-on du côté de chez Shadow.

La nouvelle application Shadow a également bénéficié de quelques améliorations, ainsi que d’une meilleure stabilité. Pour convenir à Apple, la nouvelle version de Shadow a également dit adieu au lanceur d’applications et programmes installés, un élément qui posait visiblement de gros soucis à Apple.

Rappelons que Shadow se veut en quelque sorte « le PC du futur« , le but étant ici de déporter la puissance du PC dans les datacenters de Shadow et de le connecter aux écrans de l’abonné via sa connexion Internet. Evidemment, plus la connexion est de qualité, plus l’expérience Shadow est optimale. Néanmoins, Shadow promet une expérience « optimisée » pour être accessible à partir d’une connexion de 15 Mb/s.

« Nous travaillons continuellement à son amélioration, notamment dans la perspective de l’arrivée prochaine de Shadow en Asie, et nous nous réjouissons à cet égard de pouvoir nous appuyer sur les nombreuses innovations d’Apple à venir. » Mi-avril, Shadow a du faire face au départ de l’un de ses fondateurs (et PDG), Emmanuel Freund, qui reste toutefois actionnaire et membre du conseil d’administration de l’entreprise. Un départ alors motivé par le fait que Shadow ne se dirige pas « dans la bonne direction« …