L’application iOS de cloud gaming Shadow a disparu de l’AppStore…

Shadow n’est plus le bienvenu sur l’AppStore…

Les temps sont durs pour les services de cloud computing/gaming… Alors que Google Stadia semble peiner à convaincre les utilisateurs, alors que le service GeForce Now a déjà perdu (quelques jours après son lancement) deux éditeurs très réputés dans le monde du gaming, c’est au tour de Shadow de subir une déconvenue, face à Apple.

En effet, dans la soirée d’hier, le groupe français Shadow a officialisé le retrait de ses applications mobiles pour iOS. Le groupe indique : « en raison d’une partie spécifique des conditions de l’AppStore d’Apple, nos applications mobiles pour iPhone/iPad vont être retirées ».

Shadow reste disponible sur Windows, MacOS et Android, et Apple a donc décidé de retirer (peut-être temporairement) le service sur ses iPhone et iPad. Ce n’est pas la première fois qu’Apple montre de sérieux a priori face à un service de Cloud Gaming, à commencer par Google Stadia par exemple. La beta du service Project xCloud de Microsoft est également très restreinte sur iOS, avec un seul et unique jeu compatible, contrairement à la beta Android. Il y a quelque temps, on se souvient également du cas Steam Link…

Evidemment, Shadow indique que ses applications pour iOS ne pourront plus être mises à jour, mais ces dernières continueront malgré tout à fonctionner. Le groupe conseille ainsi vivement à ses utilisateurs de ne pas supprimer les applications de leurs terminaux iOS, sous peine de ne (jamais ?) pouvoir les récupérer.

On espère bien sûr que Shadow et Apple parviendront rapidement à (re)trouver un terrain d’entente pour permettre le retour des applications sur la plateforme. Un Apple très restrictif dès qu’il s’agit de proposer une quelconque forme de « cloud gaming« , le géant américain n’étant visiblement pas très enclin à mettre en avant la concurrence sur son écosystème…