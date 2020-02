L’Armageddon peut-il se décliner en comédie ? On va bientôt le savoir…

Quand on pense à l’Armageddon, la fin du monde, plusieurs scénarios viennent à l’esprit. Si on est un scientifique, on réfléchit à ce que la NASA peut avoir à l’esprit si cela se passe vraiment. Les cinéphiles pensent eux au film de Michael Bay, sorti en 1998 avec Bruce Willis et Ben Affleck. Les adeptes de la religion auront encore autre chose à l’esprit. Mais sans doute que personne ne pensera à un aussi terrible moment avec humour. C’est pourtant le pari d’une comédie Netflix .On fait les présentations.

Quand personne ne croit à l’Armageddon

De quoi parle-t-on ici ? D’un projet écrit et produit par Adam McKay (oscarisé pour The Big Short : le casse du siècle en 2016) et qui travaille actuellement à l’adaptation de Parasite, le film sud-coréen multi-primé de Bong Joon-Ho pour HBO.

Mais, le réalisateur a donc d’autres petites surprises dans sa manche et notamment ce projet autour de l’Armageddon avec Jennifer Lawrence. L’idée de ce film nommé Don’t Look Up et prévu pour Netflix est celle de l’histoire de deux scientifiques qui découvrent qu’un météore va percuter la Terre et potentiellement éviter toute trace de l’humanité. Bref, un scénario cataclysmique. Oui mais voilà, alors qu’ils tentent de prévenir la population, personne ne les prend au sérieux.

Adam McKay et Netflix semblent beaucoup miser sur ce projet et son potentiel à l’international, ce qui explique le casting de Jennifer Lawrence pour un des rôles principaux. Elle devrait donc incarner un des deux scientifiques, mais on ignore encore quel sera son partenaire à l’écran, mais cela ne devrait plus trop tarder. En effet, le tournage du film est prévu pour le mois d’avril prochain. Le film devrait ensuite être disponible sur la plateforme de streaming avant la fin de l’année.