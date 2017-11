L’Armée de l’Air fait sa campagne de recrutement avec une BD numérique

« Aviateurs, histoires vraies » est une BD numérique réalisée pour l’Armée de l’Air afin d’informer sur ses différents métiers.

Pour promouvoir son image et aussi pour lancer son recrutement, l’Armée de l’air a opté pour un nouveau moyen de communication : une BD digitale qui s’intitule « Aviateurs, Histoires vraies ». Il s’agit d’une bande dessinée numérique écrite par Camille Prieur et Vincent Malgras qui mélange des plans fixes et animés.

Attirer l’attention des jeunes

En mettant en place cette BD numérique, l’objectif de l’Armée de l’Air est clairement de cibler les jeunes (ou « digitales natives » comme aiment les appeler la presse et le marketing) en mettant en avant le côté « aventure ». C’est donc Havas Paris qui a eu pour mission de créer un clip publicitaire sous forme de bande dessinée qui allie divertissement, information et émotion. « L’Armée de l’air rime avec toujours avec aventure dans l’imaginaire collectif. La culture cinématographique, la bande dessinée portent les codes de cette « élite ». Nous avons décidé, cet automne, d’utiliser également la bande dessinée digitale pour poursuivre notre série de portraits » explique ainsi Éric Huc, directeur de création au sein de l’agence.

Cette BD fait donc suite à une première campagne réalisée en juin dans laquelle étaient dévoilés les portraits de cinq aviateurs. Plutôt documentaire que publicitaire, cette création digitale propose des visuels adoptant le style du photoreportage. Comme il s’agit d’une campagne publicitaire globale et pour guider les jeunes qui souhaitent poursuivre une carrière d’aviateur, un site est également disponible : Devenir Aviateur. On y trouve de nombreuses informations ainsi que des conseils sur les différents métiers de l’Armée de l’Air. Enfin, un compte Snapchat est disponible pour partager des photos et vidéos.

Informer sur les différents métiers

La campagne de par l’Armée de l’air a pour objectif de recruter au moins 3000 jeunes par an jusqu’en 2020. Plus de 50 métiers existent dans différentes catégories : les fonctions supports, l’opérationnel et l’aéronautique.

Quant au niveau d’études exigé, l’Armée de l’air recrute des jeunes d’un niveau troisième jusqu’au bac+5, avec ou sans expérience. Cette campagne est très important afin d’informer les hommes et les femmes sur les spécificités de chaque métier. D’ailleurs, comme le souligne Éric Huc, le directeur de création de Havas Paris = « Peu de gens savent qu’il est possible de devenir pilote de chasse avec un bac en poche ».