Larry Tesler, inventeur du « copier-coller », est mort à l’âge de 74 ans

Larry Tesler n’est peut-être pas aussi connu que Steve Jobs ou Bill Gates, mais sans son invention, l’utilisation des ordinateurs serait aujourd’hui très compliquée.

En effet, c’est à lui qu’on attribue l’invention du copier-coller. Son décès, à l’âge de 74 ans, a été annoncé par Xerox sur Twitter. « L’inventeur du couper / copier-coller, trouver et remplacer, et plus était l’ancien chercheur de Xerox Larry Tesler. Votre journée de travail est plus facile grâce à ses idées révolutionnaires. Larry est décédé lundi […] », lit-on dans la publication.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020