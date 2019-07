L’ASUS ROG Phone II est une machine de guerre pour les mobile gamers

Bien qu’il ne fasse pas partie du top 5 du marché des smartphones, ASUS sait se faire remarquer auprès d’une niche particulière : les joueurs sur mobile. L’année dernière, la société taiwanaise officialisait le ROG Phone, un mobile dédié au mobile gaming avec des toutes les caractéristiques dont les joueurs pouvaient rêver.

Aujourd’hui, le successeur de ce smartphone vient d’être dévoilé par plusieurs médias américains, dont The Verge. Et si l’ASUS ROG Phone était déjà impressionnant, l’ASUS ROG Phone II est une véritable machine de guerre.

Sous le capot, l’appareil utilise un SoC Snapdragon 855 Plus. Récemment dévoilée par Qualcomm, cette plateforme propose un processeur plus rapide, et une augmentation de 15 % des performances du GPU par rapport au Snapdragon 855 (sans le « Plus ») qui est présent sur les appareils haut de gamme comme le Galaxy S10. À ce SoC optimisé pour les jeux vidéo s’ajoute une mémoire RAM de 12 Go et jusqu’à 512 Go de stockage interne, ainsi qu’une batterie massive de 6 000 mAh (de quoi jouer à PUGB pendant 7 heures).

Côté écran, ASUS envoie également du lourd avec un écran OLED de 6,59 pouces, 1080p, supportant le HDR 10-bit et qui intègre le scanner d’empreintes digitales. Cet écran a un taux de rafraichissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile à 240 Hz. La latence est très faible, à 49 millisecondes.

En ce qui concerne l’OS, l’utilisateur aura le choix entre la surcouche d’ASUS et la version pure du système d’exploitation Android.

Côté appareil photo, on a un capteur de 24 mégapixels en façade et deux capteurs (48 mégapixels et 13 mégapixels) sur le dos.

En plus du smartphone, ASUS a également développé une série d’accessoires pour une expérience de gaming plus complète.

Pour le moment, on ne sait pas combien le monstre va coûter, mais le prix de base sera certainement plus élevé que celui de l’ASUS ROG Phone sorti en 2018, étant donné l’écart entre les fiches techniques des deux appareils.