L’Ataribox sortira début 2018 et sera commercialisée autour de 300 dollars

Pour tous ceux qui l’attendent impatiemment, sachez que l’Ataribox sortira en 2018, qu’elle tournera sous Linux, qu’elle embarquera une puce AMD et qu’elle coûtera un minimum de 250 dollars et un maximum de 300 dollars.

Quelques informations ont filtré sur l’Ataribox puisque Feargal Mac Conuladh, le créateur de cette console, s’est exprimé auprès de nos confrères du site GamesBeat, auxquels il a confié quelques infos intéressantes. On sait par exemple que l’Ataribox sera open source et qu’elle tournera sous Linux. Cette console sera également dotée d’un processeur et d’un GPU AMD.

L’Ataribox arrive bientôt sur Indiegogo et son tarif devrait être sous la barre des 300 dollars

Feargal Mac Conuladh a expliqué : « Ataribox est un système ouvert, et même si l’interface sera facile à utiliser, les gens auront la liberté d’accéder et de personnaliser son système d’exploitation ». Sur le concept, le créateur de l’Ataribox désire proposer la flexibilité d’un PC dans une console de salon, mais on peut toutefois avoir certains doutes, car Quid de la sécurité ?

Les leaders du secteur ont un mal fou à sécuriser leurs systèmes pourtant fermés, comment Atari compte lutter contre le piratage d’un système ouvert, il est assez difficile d’imaginer des systèmes de jeux payants par exemple, avec un système Open-source, sans prendre de risques. En contrepartie, cela signifie qu’Atari pourra envisager la prise en charge des jeux d’autres plateformes, via des partenariats par exemple. Il faudra patienter encore un peu pour obtenir ce genre de réponses.

Feargal Mac Conuladh a ajouté : « les gens sont habitués à la flexibilité d’un PC et la plupart des produits connectés à la TV sont fermés et ont leur propre store. L’Ataribox est une plateforme ouverte et alors que notre interface sera simple à utiliser, les utilisateurs pourront customiser l’OS ». Le créateur de cette future console fait de belles promesses en indiquant que l’Ataribox pourra par exemple faire tourner des jeux PC, naviguer sur le web, lire du streaming, faire tourner des applications, lire de la musique, etc. en raison d’une puissance qui se rapprocherait de celle d’un PC.



L’Ataribox sortira au printemps 2018 et coûtera entre 250 et 300 dollars, mais il sera possible de la commander dès cet automne, puisqu’une campagne de financement participatif sur Indiegogo sera lancée prochainement. Atari étant un pionnier du jeu vidéo, on se réjouit de son retour dans cet univers, d’autant que depuis plusieurs trimestres, il souffle un vent de nostalgie dans le secteur ! Vivement le lancement de la campagne Indiegogo pour découvrir cette console sous toutes les coutures…