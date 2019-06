Le bruit de vos doigts sur l’écran du smartphone peut faire deviner votre mot de passe

La question du mot de passe est toujours complexe à régler. Certains pensent avoir le mot de passe parfait alors qu’il n’en est rien. Quand les autorités en terme de sécurité informatique changent complètement de discours comme l’a fait récemment Microsoft, la situation devient encore plus compliquée à appréhender. Mais une étude menée à l’Université de Cambridge et à l’Université Linköping en Suède pourrait encore changer les choses.

Vos sons trahissent votre mot de passe

Concrètement les chercheurs ont découvert qu’il était possible d’utiliser un smartphone ou une tablette afin de deviner le mot pour le déverrouiller. Il suffit de capter les ondes sonores émises quand vous appuyez sur l’écran. Or ce sont les microphones de l’équipement qui peuvent le faire directement. L’onde sonore n’indique pas seulement que vous avez appuyé sur l’écran, mais à quel endroit, en fonction du micro qui est sollicité pour enregistrer le bruit.

Les tests menés ne dévoilent pas un succès à 100% loin de là encore pour l’instant. Le programme qu’ils ont conçu a été capable de détecter 73% du temps le bon résultat au bout de 10 tests. Il s’agissait à chaque fois de codes composés de quatre numéros et aussi uniquement d’appareils Android. Sur des codes plus longs, de 7 à 13 caractères, 30% des tests ont été réussis après 20 essais. Les résultats ne sont donc pas encore absolument performants mais montrent qu’il y a là une vraie faille. « Si, à l’heure actuelle, il est difficile d’imaginer quiconque déployer ces techniques, ça le sera certainement dans un avenir proche » détaille un des chercheurs. Point positif pour la sécurité, un hacker devrait avoir installé le malware auparavant sur le smartphone et lui donner accès aux micros. Mais rien ne garantit que ce sera toujours aussi compliqué à l’avenir…