Le cadeau de Noël parfait pour les enfants à prix cassé pour Black Friday

La Fabrique à Histoire de la startup française Lunii, nous l’avions découverte au CES il y a quelques années. Cette petite boîte permet d’écouter des histoires à choix multiples. Elle était loin de m’impressionner jusqu’à… ce que je l’achète à ma fille.

Elle permet à l’enfant (validé à partir de 2 ans de mon côté) de choisir les personnages et objets qui composent son histoire. Le vrai atout est que son écran n’affiche des pictogrammes que pendant le choix des héros, ce que je trouve mieux que de planter son enfant devant une tablette.

Habituellement vendue pour 59€, elle est en réduction à 37,99€. Une fois que vous avez épuisé les 48 histoires de Suzanne et Gaston, vous pouvez le relier à votre ordinateur pour ajouter d’autres packs, certains sont gratuits et d’autre payant (Mickey par exemple). C’est déjà l’une des tops ventes sur Amazon pour Black Friday, petit conseil, si vous avez un enfant jeune dans votre entourage, c’est une super idée cadeau, et la durée de vie est quasi infinie avec les histoires additionnelles.

Pour l’autonomie, comptez 10 heures, la recharge s’effectue via un port micro USB. Pour découvrir l’offre, c’est par ici :

Découvrir la Fabrique à Histoires